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Empresario funerario muere en trágico accidente en Sonora y su esposa fallece al RECIBIR EL CUERPO

Debido a las lesiones que presentó tras el terrible percance carretero el hombre perdió la vida mientras recibía atención médica.

Mayo 05, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Una pareja perdió la vida con horas de diferencia luego de un accidente carretero.

Ariete Caborca/Instagram

Un empresario funerario perdió la vida en un trágico accidente carretero en Los Mochis, Sinaloa, y horas después su esposa perdió la vida tras recibir el cuerpo en Tijuana. La pareja residía desde hacía años en esa ciudad fronteriza.

Primeros reportes señalan que el sábado 2 de mayo ocurrió el mortal accidente que le arrebató la vida a Miguel Horacio Urías Olais, quien viajaba en una vagoneta propiedad de la Funeraria Horeb, y por causas aún desconocidas, el vehículo se salió de la cinta asfáltica.

Tras lo ocurrido, cuerpos de emergencia llegaron al lugar y trasladaros al empresario a un hospital, sin embargo, debido a las lesiones que presentaba, falleció mientras recibía atención médica.

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Reciben su cuerpo en Tijuana

Medios locales recogen que el cuerpo de Urías Olais fue trasladado horas después a una funeraria en Baja California, donde su esposa, Ana Yeli Piceno López, lo recibió. Al tiempo, la pareja del hombre sufrió un infarto fulminante y falleció de forma súbita.

La información reporta que el impacto emocional fue determinante en el desenlace.

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Cabe mencionar que la pareja contaba con una amplia trayectoria en el ramo funerario, donde era reconocida tanto en Tijuana como en Los Mochis.

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Ambos fallecimientos ocurrieron con una diferencia de horas y dejaron a una menor en la orfandad.

Muerte Infarto accidente automovilístico
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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