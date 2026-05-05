Empresario funerario muere en trágico accidente en Sonora y su esposa fallece al RECIBIR EL CUERPO

Un empresario funerario perdió la vida en un trágico accidente carretero en Los Mochis, Sinaloa, y horas después su esposa perdió la vida tras recibir el cuerpo en Tijuana. La pareja residía desde hacía años en esa ciudad fronteriza.

Primeros reportes señalan que el sábado 2 de mayo ocurrió el mortal accidente que le arrebató la vida a Miguel Horacio Urías Olais, quien viajaba en una vagoneta propiedad de la Funeraria Horeb, y por causas aún desconocidas, el vehículo se salió de la cinta asfáltica.

Tras lo ocurrido, cuerpos de emergencia llegaron al lugar y trasladaros al empresario a un hospital, sin embargo, debido a las lesiones que presentaba, falleció mientras recibía atención médica.

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Reciben su cuerpo en Tijuana

Medios locales recogen que el cuerpo de Urías Olais fue trasladado horas después a una funeraria en Baja California, donde su esposa, Ana Yeli Piceno López, lo recibió. Al tiempo, la pareja del hombre sufrió un infarto fulminante y falleció de forma súbita.

La información reporta que el impacto emocional fue determinante en el desenlace.

Cabe mencionar que la pareja contaba con una amplia trayectoria en el ramo funerario, donde era reconocida tanto en Tijuana como en Los Mochis.

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Ambos fallecimientos ocurrieron con una diferencia de horas y dejaron a una menor en la orfandad.