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Hijo de Paulina Rubio declara en la corte que “aunque AMA A SU MADRE, no puede convivir con ella”

Andrea Nicolás dijo a las autoridades que no quiere seguir viviendo con su famosa madre.

Mayo 05, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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‘La Chica Dorada’ y ‘Colate’ pelean la custodia de su hijo Andrea en una corte de Miami.

Getty Images/Instagram

“En este juicio, se especificará cuál sería el plan de visitas cuando el pequeño Andrea viva en Madrid”.

Esta semana se llevarán a cabo una serie de audiencias en las que se resolverá quien se queda con la custodia legal de su hijo Andrea Nicolás. Por ello, tanto Paulina Rubio como su expareja, Nicolás Vallejo-Nágera se presentaron este lunes 4 de mayo en la corte de Miami, a donde trascendió, la cantante llegó casi media hora tarde.

Según recoge la emisión ‘El Gordo y La Flaca’, la solicitud ante la jueza es que el adolescente “deje Estados Unidos y se mude a Madrid para vivir con su padre”.

En tanto, se sabe que ‘Colate’ presentó documentos en los que asegura que la decisión de Andrea Nicolás “sería una consecuencia de lo que ha vivido su hijo durante sus primeros 15 años de vida junto” a su mamá.

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“Dice que la relación entre el menor y Paulina Rubio se ha deteriorado con el tiempo, al punto que el propio niño habría expresado en una entrevista oficial en la corte que, aunque ama a su madre, no puede convivir con ella de manera cotidiana”, expresaron.
“Según ellos, el temperamento explosivo de Paulina ha afectado al pequeño e incluso se han hecho denuncias de abuso emocional, físico y mental”, añadieron.

Ante esta situación, presuntamente el empresario español planteó a las autoridades que “lo más conveniente” para el menor es cambiar su residencia, junto a él, a la ciudad española, donde acudiría a la escuela.

“Y mantener una convivencia con su madre basada en visitas programadas y vacaciones”, puntualizaron.

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“En este juicio, se especificará cuál sería el plan de visitas cuando el pequeño Andrea viva en Madrid, cuántos días de vacaciones le corresponderán a Paulina y cuál sería el plan, y cuándo y dónde podrá convivir ella con su hijo”.

En su petición, ‘Colate’ también pide que, de llevarse a cabo la mudanza de Andrea Nicolás al continente europeo, “Paulina tendría que pagar toda la educación del menor, incluyendo gastos escolares y uniformes”.

‘Colate’ denuncia que Paulina no ha pagado la manutención

En la corte, Vallejo-Nágera acusó que su expareja no ha pagado los gastos de su hijo “hasta el 1 de mayo de 2026”.

“Debe alrededor de 35 mil dólares. Recuerda que ella está obligada a dar una manutención de 1,400 dólares mensuales, una cifra que se estableció hace tiempo”, precisó el programa de televisión.

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Por su parte, ‘La Chica Dorada’ afirma que Nicolás estaría cometiendo “alineación parental”, por lo que, denuncia, los problemas con su hijo serían su responsabilidad.

Paulina Rubio COLATE
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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