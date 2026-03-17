Angélica Vale reconstruye su vida, sus hijos son su fuerza y en “Juego de voces” es la reina de la pantalla

Las lágrimas quedaron atrás. Hoy, en su lugar, hay aplausos. Después de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida personal, Angélica Vale regresa al escenario con una sonrisa distinta: más serena, más consciente y más fuerte. El fin de su matrimonio con Otto Padrón marcó un antes y un después, pero la artista decidió no quedarse atrapada en el dolor. Al contrario, eligió transformar esa experiencia en aprendizaje.

Hoy habla de una etapa de crecimiento personal, de amor propio y de una felicidad construida desde adentro. Por eso su regreso como conductora de Juego de voces no es solo un nuevo proyecto televisivo. Para ella representa reencontrarse con lo que más ama hacer y con el público que la ha acompañado durante toda su carrera.

Durante la grabación de los promocionales del programa de TelevisaUnivision en los Estudios Maravilla, Angélica Vale habló con TVyNovelas sobre este momento de su vida, uno en el que el trabajo, la música y su familia se han convertido en el impulso para seguir adelante. “Yo estoy muy feliz porque es un proyecto que me ha traído tantas cosas bonitas, desde poder regresar a Televisa, una empresa en la que están todos los recuerdos de mi vida, entonces volver a este programa es muy especial porque lo quiero tanto y me gustaría que se hiciera cada año”.

Para la Vale, Juego de voces tiene un valor especial. Ella creció entre foros de televisión, cámaras y escenarios, por lo que regresar a ese ambiente representa volver a casa. La actriz y cantante reconoce que este proyecto también ha sido una forma de sanar emocionalmente después de un periodo complicado en su vida personal.

“Este trabajo es una gran terapia para mí, obviamente hay momentos en los que sí prefiero estar en mi casa, por ejemplo, ahora voy a tener que achicar un poco mis viajes, no voy a poder estar las ocho semanas, nunca he estado ese tiempo fuera de casa, por eso voy y vengo, ahora con más razón”.

Durante la temporada anterior, Angélica no la pasó tan bien, pues mientras sonreía por fuera, llevaba a cuestas la cruz de una separación que la lastimó. “En ese momento ya estaba viviendo yo todo el rollo, y la verdad es que llevaba muchos meses queriéndolo decir, no sabía cómo, por eso lloré tanto. Pero cuando lo conté fue un momento de liberación, ahora vengo más segura”.

En medio de los cambios personales que ha vivido, la protagonista de Amigas y rivales tiene muy claras sus prioridades. Sus hijos se han convertido en su mayor motor para seguir adelante y en la razón principal por la que decidió atravesar el proceso de separación con serenidad y madurez. La maternidad le ha dado una perspectiva distinta de la vida y hoy valora más que nunca el tiempo en familia.

“Fíjate que estoy en una etapa de mi vida, muy hermosa, estoy como muy tranquila, muy contenta conmigo. Estoy aprendiendo mucho, me estoy queriendo mucho, respetando mucho y es algo que nunca había tenido tiempo y ahora estoy haciendo. He tenido tiempo para mí y para mis hijos, que son lo más importante en mi vida, y estoy muy contenta”.

“ME SIENTO MEJOR QUE NUNCA”

La llegada de sus 50 años también marcó un momento importante de reflexión. Cumplir medio siglo no ha sido motivo de nostalgia, sino de celebración. Es una etapa en la que se siente más segura de sí misma y más conectada con lo que realmente quiere para su vida. “Cumplí 50 años en noviembre, no sabes lo rápido que se pasa la vida, qué horror, qué cosa más fuerte. ¿Pero sabes qué?, me siento mejor que nunca, estoy en una etapa en la que me estoy queriendo mucho, en la que me estoy conociendo más, me estoy respetando más, por eso te digo que es una etapa muy hermosa de mi vida conmigo misma, y eso es bonito”.

Incluso habla del tema con sentido del humor. “Estoy muy contenta, creo que se nota, muy tranquila, este ciclo pasado ha llegado con muchas bendiciones, ojalá que siga así. No hay mejor manera de festejar esa edad que viviendo una nueva etapa, estuve casada, no funcionó, entonces no hay que lamentarse”.

Angélica Vale Televisa

Y aunque tenía planeada una fiesta para sus 50, la separación se lo impidió. “Estoy esperando el momento adecuado para poder hacer la fiesta a lo grande, quizás ya sea a los 51”, contó entre risas mientras le retocaban el maquillaje para grabar los “promos”.

Conducir Juego de voces le permite a Angélica Vale vivir emociones muy especiales. Aunque ella es la presentadora del programa, asegura que se sorprende igual que el público con lo que ocurre sobre el escenario.

“Yo valoro el cariño de la gente, venir a hacer lo que más amo en la vida siempre es un lujo, y este show en especial, que es tan familiar, tan bello, porque mira que nos arranca sonrisas, nos arranca lágrimas, yo me voy sorprendiendo de lo que va pasando junto con el público porque por más que sea yo la conductora, los musicales no los veo hasta que se presentan en vivo, entonces lo voy viviendo con la audiencia del foro y es algo precioso que me encanta”.

