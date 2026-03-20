Juego de voces 2026: ‘Hermanos y rivales’... De qué trata la competencia conducida por Angélica Vale

La nueva temporada de Juego de voces llegará a la televisión el domingo 22 de marzo de 2026, apostando nuevamente por la música y la emoción familiar como ingredientes principales del espectáculo. El programa, que ha conquistado al público desde su primera edición, regresa con un concepto renovado bajo el título Juego de voces: Hermanos y rivales.

En esta ocasión, cinco parejas de hermanos famosos se enfrentarán sobre el escenario en una competencia musical llena de retos y sorpresas.

Cada emisión estará marcada por diferentes desafíos musicales determinados por la llamada “pantalla de la suerte”, que definirá el tipo de interpretación que deberán realizar los participantes.

Los equipos tendrán que interpretar diversos géneros musicales, ya sea en solitario, en dueto o en grupo. El público presente en el foro será el encargado de decidir quién gana cada reto.

Los equipos ganadores elegirán discos que contienen diferentes cantidades de puntos, los cuales se irán acumulando a lo largo de las emisiones. Al final de la temporada, el equipo que haya reunido más puntos se coronará como ganador. Con una mezcla de nostalgia, talento y rivalidad fraternal, el programa promete momentos emotivos y espectáculos musicales inolvidables.

¿Cómo están conformados los equipos en Juego de Voces 2026: Hermanos y Rivales?

Para la edición 2026 de “Juego de voces”, los equipos quedaron conformados de la siguiente manera:

Los Favoritos



Isabel Lascurain

Walo Silvas

Raúl Roma

Alex Fernández

Ernesto D’Alessio

Equipo Los Favoritos de “Juego de Voces José Luis Ramos

Los Consentidos



Mayte Lascurain

Esteban Silvas

José Luis Roma

Camila Fernández

Jorge D’Alessio

Equipo “Los Consentidos” de “Juego de Voces” 2026 José Luis Ramos

¿Quién es hermano de quién en “Juego de Voces” 2026?

ESTEBAN Y WALO SILVAS

Oswaldo “Walo” Silvas se ha consolidado como uno de los vocalistas principales de Banda MS, una de las agrupaciones más prominentes del regional mexicano fundada en Mazatlán, Sinaloa. Por su parte, Esteban Silvas Carreón ha desarrollado una trayectoria propia dentro del género regional mexicano.

Antes de comenzar su carrera como solista, Esteban fue parte de la Banda Rancho Viejo de Benny Camacho, donde compartió escenario interpretando temas del repertorio regional.

ERNESTO Y JORGE D’ALESSIO

Ernesto y Jorge D’Alessio pertenecen a una de las familias más reconocidas del espectáculo mexicano. Hijos de la cantante Lupita D’Alessio, ambos crecieron rodeados de música y escenarios.

Ernesto D’Alessio desarrolló una carrera como cantante y actor, además de participar en teatro musical y televisión. Jorge, por su parte, ha destacado como músico y productor. Su participación en el programa tiene un componente emocional especial, ya que ambos comparten una historia familiar profundamente ligada a la música.

JOSÉ LUIS Y RAÚL ROMA (RÍO ROMA)

Los hermanos José Luis y Raúl Roma, conocidos como Río Roma, han construido una de las carreras más sólidas dentro del pop romántico contemporáneo en México. Originarios de Tulancingo, Hidalgo, iniciaron su camino musical como compositores antes de consolidarse como intérpretes. Han escrito canciones para artistas como Alejandro Fernández, Yuridia y Thalía. Entre sus éxitos destacan Mi persona favorita, AI fin te encontré y Hoy es un buen día.

Su estilo melódico y emocional los ha convertido en referentes del pop latino.

ALEX Y CAMILA FERNÁNDEZ

Los hermanos Camila y Alex Fernández continúan el legado de una de las dinastías más importantes de la música mexicana. Su participación representa la continuidad de una herencia musical que ha marcado generaciones.

Hijos del cantante Alejandro Fernández y nietos del legendario Vicente Fernández, ambos han comenzado a forjar su propio camino en la indusria. Alex Fernández na destacado en el regional mexicano con discos y presentaciones que honran la tradición ranchera, mientras Camila ha explorado el pop con una propuesta fresca.

MAYTE E ISABEL LASCURAIN

Las hermanas Isabel y Mayte Lascurain son integrantes del icónico trío mexicano Pandora, uno de los grupos femeninos más importantes del pop latino. Desde su debut en la década de los ochenta, Pandora conquistó al público con éxitos como Cómo te va mi amor, Cuando no estás conmigo y Solo él y yo. Con una trayectoria que supera los 35 años, las hermanas Lascurain han participado en giras internacionales, discos de oro y platino y múltiples proyectos televisivos. Su presencia en el programa promete nostalgia y poder vocal.