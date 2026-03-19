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Juego de Voces: quiénes son los hermanos que compiten y a qué equipo pertenecen

El programa, conducido por Angélica Vale, comienza este domingo 22 de marzo

Marzo 19, 2026 • 
Alejandro Flores
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Los concursantes de la tercera edición del programa

José Luis Ramos

Juego de Voces cambió no solamente su formato de competidores, también la manera en que se acumulan las puntuaciones.

La idea es que el programa se torne aún más competitivo, aprovechando que en esta ocasión enfrenta a hermanos, lo cual permite una mayor equidad.
Juego de Voces será dirigido otra vez por Angélica Vale, quien explicó a TVyNovelas lo importante que es este nuevo proyecto para su vida profesional pero también para recuperar su estabilidad emocional que se ha visto afectada por el anuncio de su divorcio el año pasado.

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En cuanto a los competidores, en esta ocasión se dividieron en dos equipos en los que cada uno de los hermanos se enfrenta a su propio linaje.

Los equipos quedaron conformados de la siguiente manera:

Los Favoritos

  • Isabel Lascurain
  • Walo Silvas
  • Raúl Roma
  • Alex Fernández
  • Ernesto D’Alessio
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Los Favoritos

José Luis Ramos

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Los Consentidos

  • Mayte Lascurain
  • Esteban Silvas
  • José Luis Roma
  • Camila Fernández
  • Jorge D’Alessio
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Los consentidos

José Luis Ramos

Juego de Voces
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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