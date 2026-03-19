Juego de Voces: quiénes son los hermanos que compiten y a qué equipo pertenecen

Juego de Voces cambió no solamente su formato de competidores, también la manera en que se acumulan las puntuaciones.

La idea es que el programa se torne aún más competitivo, aprovechando que en esta ocasión enfrenta a hermanos, lo cual permite una mayor equidad.

Juego de Voces será dirigido otra vez por Angélica Vale, quien explicó a TVyNovelas lo importante que es este nuevo proyecto para su vida profesional pero también para recuperar su estabilidad emocional que se ha visto afectada por el anuncio de su divorcio el año pasado.



En cuanto a los competidores, en esta ocasión se dividieron en dos equipos en los que cada uno de los hermanos se enfrenta a su propio linaje.

Los equipos quedaron conformados de la siguiente manera:

Los Favoritos

Isabel Lascurain

Walo Silvas

Raúl Roma

Alex Fernández

Ernesto D’Alessio

Los Favoritos José Luis Ramos

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Los Consentidos

Mayte Lascurain

Esteban Silvas

José Luis Roma

Camila Fernández

Jorge D’Alessio