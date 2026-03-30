Curvy Zelma se desploma en “La Casa de los Famosos” Telemundo al enterarse de la muerte de su padre

Mediante un comunicado, este lunes 30 de marzo se confirmó la muerte del señor Abraham Cherem Kanan, padre de la creadora de contenido y conductora conocida como ‘Curvy Zelma’, quien permanece aislada dentro de ‘La Casa de los Famosos’ Telemundo.

La producción ya le informó de la lamentable noticia, por lo que Curvy se desplomó en llanto. En un cálido abrazo de Laura Zapata encontró consuelo.

En medio del llanto, Curvy Zelma reveló que su padre ya no tenía una pierna, y que días antes de su muerte, le amputaron la otra. “Se fue sin piernas”, dijo desconsolada.

Las primeras imágenes del desgarrador momento ya se viralizaron en redes sociales.

➖ CURVY ZELMA ya fue informada del fallecimiento de su padre ➖



Es la primera vez que un habitante del reality enfrenta la pérdida de un familiar cercano durante su participación.



La propia Curvy reveló que su padre murió a causa de un infarto y que, días antes, le habían… pic.twitter.com/KhFE11kegk — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 30, 2026

¿Curvy Zelma seguirá dentro de La Casa de los Famosos Telemundo?

En medio del luto, Curvy confesó que seguirá dentro de La Casa de los Famosos de Telemundo porque necesita el dinero para pagar sus gastos.

En el comunicado de la familia, se aclaró que el señor ya fue enterrado, por lo que pidieron a Zelma “que continúe dentro del programa, siguiendo el curso natural del concurso”.

El señor también era padre de la Chef Linda Cherem, quien es colaboradora del programa “Sale el sol”.

Descanse en paz.