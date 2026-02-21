“¿Cómo te llamas?” En La Casa de los Famosos Telemundo nominan sin saber sus nombres y parecía sketch cómico

La jefa estuvo a punto de perder el control. "¡Dame los nombres!”, le dijo enérgica a Celine Santos dentro del confesionario.

La primera nominación de La Casa de los Famosos en Telemundo fue un caos debido a que los habitantes no son famosos... por lo menos entre ellos.

Es decir, que no se conocen y puesto que apenas llevan dos días de convivir, no han tenido tiempo de aprenderse los nombres de todos.

Celine fue la que más evidenció esta ignorancia porque en cuanto se sentó en el confesionario, le dijo a la Jefa:

“Sé a quién voy a nominar pero no me sé sus nombres”.

La Jefa le pidió nuevamente los nombres y Celine, en un arrebato de ingenuidad, le propuso: “Si te digo dónde están sentados para que tú lo sepas, tú que todo lo ves”.

La Jefa explotó.

Laura tiene una rival pero no sabe su nombre

Algo similar sucedió con Laura Zapata, quien sabía a quién le iba a dar 3 puntos pero no sabía su nombre:

“Le doy tres puntos a la española rubia”.

La Jefa le pidió su nombre y como no lo supo, tuvo que salir del confesionario para ir a la sala a preguntarle a la “española rubia” cómo se llamaba.

“Googleame”, le dijo Oriana.

Sergio Mayer falló al nombrar a Agostini

El siguiente en fallar fue Sergio Mayer, quien tuvo que salir a preguntar el nombre de Fabio Agostini. Pero incluso preguntando, se equivocó porque entendió “Agustini”.

Josh incluso, antes de hacer enojar a la Jefa, prefirió preguntar el nombre de la habitante que iba a nominar pero no sabía quién era.

Memoria de último minuto

La última en “hacer ese show” fue Zoe Bayona, quien dijo bien sus primeros dos nominados pero al llegar al tercero, pretendía que La Jefa lo adivinara con la primera letra de su nombre.

La Jefa le dijo: “no sé, sal a preguntar”.