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Camila Fernández guardó en secreto que sufrió un EMBARAZO ECTÓPICO: “se me complicó”

La hija de ‘El Potrillo’ sueña con agrandar a su familia, sin embargo ya ha enfrentado momentos difíciles.

Abril 01, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Camila Fernández reveló que sufrió un embarazo ectópico.

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“Me estoy haciendo estudios cada tanto”.

La cantante Camila Fernández sorprendió con sus declaraciones, pues al ser cuestionada por la prensa sobre si piensa darle un hermanito a su hija, reveló que ya sufrió un embarazo ectópico.

La participante de ‘Juego de Voces: Hermanos y Rivales’ compartió que su embarazo no llegó a termino y que “se me complicó también después y me estoy nivelando de todo”, sin embargo no descarta la idea de volver a ser madre junto a su esposo Francisco Barba.

Agregó que “me estoy haciendo estudios cada tanto y ya estoy bien como para empezar a hacer la tarea”, bromeó para la cámara de ‘Ventaneando’.

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La joven madre y cantante enfatizó en que “las hormonas son tu peor enemigo y me fue muy mal, pero ahorita ya voy agarrando carrera”.

Y sobre la misma línea, la hija de ‘El Potrillo’ reafirmó que “la verdad que sea lo que Dios quiera, pero yo sigo rezando por mi milagro”, concluyó la intérprete.

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Complicaciones en su primer embarazo

Hace 5 años, Camila dio a luz a su hija Cayetana, sin embargo las cosas no fueron fáciles en su embarazo, y es que sufrió complicaciones que la llevaron a guardar reposo absoluto.

La cantante enfrentó desprendimiento de placenta, formación de un hematoma y cálculos en la vesícula.

En aquel momento, Camila relataba que “de la nada empecé a sangrar muchísimo, fue un desprendimiento de placenta, fueron unos dolores, como contracciones muy tempranas, también por las piedras en la vesícula, tenía la placenta baja”, dijo.

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¿Qué es un embarazo ectópico?

Se produce cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero. Ocurren con mayor frecuencia en una de las trompas de Falopio, que es uno de los tubos que transportan los óvulos desde los ovarios hasta el útero.

Los embarazos ectópicos no pueden continuar con normalidad. El óvulo fecundado no puede sobrevivir, y el aumento de tejido puede provocar sangrado que ponga en riesgo la vida si no se trata, según Mayo Clinic.

Camila Fernández embarazo No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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