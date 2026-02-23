El nombre de Ángela Aguilar provoca insultos en La Casa de los Famosos: "¡Eres un adulador!”

Kunno y el Divo de Pacetas (Eduardo Antonio, su nombre de pila) chocaron desde el primer día en La Casa de los Famosos de Telemundo.

Y este domingo, horas antes de la salvación que quedé en manos de Celine Santos, tuvieron una discusión llena de insultos y alusiones personales.

“Aquí tú quieres ser la cereza del pastel porque eres gay y ¿sabes qué? No te voy a dejar”, le gritó El Divo a Kunno.

La discusión comenzó cuando Kunno lo acusó de ser un lamebotas a cambio de obtener el apoyo y la simpatía del resto de los habitantes de la casa.

El Divo de Pacetas se enardeció ante el señalamiento y le respondió:

“Si tú eres una perr... honesta, yo tengo el collar de pedigrí y te voy a enseñar a colgártelo”.

La discusión subió de tono cuando el Divo sacó el argumento de la relación que Kunno tiene con Ángela Aguilar.

“Lame... eres tú de Ángela Aguilar. Yo soy un tipo más que legítimo”.

La explosión de Kunno

Kunno explotó al escuchar el nombre de su amiga: “A mí no me andes sacando nombres de afuera. ¿Ella qué tiene que ver con lo de adentro? No saquemos cosas de afuera”

El Divo de Pacetas insistió en gritarle el insulto a Kunno, quien se levantó de su asiento y con aspavientos le gritó:

“Ángela es mi amiga desde hace 6 años pero de ella no voy a hablar”.

La discusión giró luego en torno a la sexualidad de ambos habitantes, lo cual generó todavía más insultos.

“Aqui hay dos cerezas del pastel porque somos los dos gays”, dijo El Divo de Pacetas.

Kunno le respondió: "¿Eso qué tiene que ver? A mí no me estés hablando de mi sexualidad ¿Tú cómo sabes que no soy pansexual?.

El pleito siguió durante dos minutos y terminó con ambos exaltados mientras el resto de los habitantes tomaba partido por uno u otro.