30 años de la escena más famosa de las telenovelas: “La maldita lisiada” recuerda a “Soraya Montenegro”

Por estos días, pero de 1996, Yulianna Peniche protagonizaba una de las escenas más icónicas en la historia de las telenovelas: un momento que, aunque no existían las redes sociales, se volvió viral sin que nadie lo planeara.

Sin saberlo, la actriz se estaba convirtiendo en “la maldita lisiada” más recordada de la televisión mundial.

La escena, que enfrentaba a Alicia Montalbán con la temible Soraya Montenegro, en la telenovela “María la del barrio”, marcó a toda una generación y se transformó en uno de los momentos más recordados de la televisión latinoamericana. El melodrama, protagonizado por Thalía y Fernando Colunga, fue uno de los mayores éxitos de Televisa en los años noventa y llegó a emitirse en más de 150 países, doblado a decenas de idiomas.

Treinta años después, Yuliana Peniche mira hacia atrás con una mezcla de nostalgia, gratitud y asombro. “Han sido tres décadas que se han pasado muy rápido, la verdad, cada vez más rápido, no sé si es porque ya estoy más vieja, seguramente, pero pues muy agradecida, muy contenta con todo lo que ha sucedido con esta telenovela que se vendió a más de 150 países, prácticamente a todo el mundo, y se dobló a más de 60 idiomas, y me sigo sintiendo muy bendecida de haber formado parte de María la del barrio”, comparte en entrevista con TVyNovelas.

Cuando la artista llegó al proyecto, apenas era una adolescente que ya tenía varios trabajos en televisión. “Fue mi quinta telenovela. Llegué con la productora Angelli Nesma porque hice casting; empecé desde los cuatro años a hacer comerciales, luego hice fotografía y modelaje”.

“A los ocho años estudié actuación con Karina Duprez y con Magda Karina, ellas daban clases de actuación en su casa porque no existía el CEA infantil. Karina Duprez preparó a muchos niños de Carrusel y otros como Ludwika Paleta, Diego Luna, Osvaldo Benavides... Ellas me prepararon y a los ocho años debuté en teatro con Rapunzel y la bruja, a los nueve hice mi primera telenovela, Madres egoístas, con Juan Osorio”, recuerda.

Cuando finalmente llegó al melodrama que la haría famosa, estaba en plena adolescencia.

“Llegué a María la del barrio con 14 años. Recuerdo que me hicieron pruebas de cámara y hubo lectura de libretos con Beatriz Sheridan y Marta Luna, ellas fueron las directoras y me pusieron a leer”, cuenta.

El proyecto se comenzó a transmitir en 1995, pero su personaje saldría en la segunda etapa: cuando pasan los años y “María” busca desesperadamente a su hijo Nandito, interpretado por Osvaldo Benavides.

Yuliana, estaba clara del poder que tenían los melodramas de la Fábrica de sueños, pero no dimensionaba el futuro.

“Por supuesto que no sabía el impacto que iba a tener. Sabía perfecto que iba a estar en una telenovela con Thalía, que ya era sumamente famosa a nivel mundial, y eso me daba mucha ilusión, sin embargo, lejos estaba de imaginar lo que vendría después. Trabajar con Itatí Cantoral fue lo máximo, lo mejor que me pudo haber pasado porque es una tipaza y una gran actriz; hicimos muy buena mancuerna. También Ariadne Welter, que fue mi institutriz, y conocer a tantos primeros actores como Enrique Elizalde, Ricardo Blume e Irán Eory... fui muy privilegiada’”, afirma.

El momento que, en la ficción, desató la furia de la villana llegó cuando Alicia besa a Nandito y Soraya Montenegro irrumpe furiosa en la habitación. Lo que sigue es una secuencia de gritos, golpes y uno de los insultos más famosos de la televisión: “¡Maldita lisiada!”.

Yuliana Peniche recuerda que el guión ya planteaba el enfrentamiento, pero el tono explosivo de la escena se volvió legendario gracias al estilo de su compañera.

“Realmente, la escena estaba marcada así: me tenía que golpear Itatí porque me odiaba, porque trataba mal a la niña en silla de ruedas. Pero lo de la ‘maldita lisiada’ pienso yo que sí fue un toque muy especial que le dio ella”, explica.

Incluso hubo golpes reales durante la grabación, algo que la actriz recuerda con humor. “Me dio mis cates bien dados... pero no pasa nada... yo amo a Itatí”.

¿Qué hace actualmente Yuliana Peniche?

En mayo de 2026, Yuliana Peniche está en teatro junto a Juan Ferrara, con la obra “No te vayas sin decir adiós” en el Foro Cultural Chapultepec.