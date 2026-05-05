Olivia Bucio TUVO RECAÍDA: cáncer reaparece tras superar infarto cerebral y ya inició tratamiento

“Es un milagro que yo esté aquí, después de todo lo que he atravesado en los últimos años”.

Fue en 2022 cuando la primera actriz Olivia Bucio, referente de los melodramas en las últimas tres décadas, superaba un cáncer de mama que coincidió con un infarto cerebral que derivó en complicaciones que la alejaron de los reflectores.

Sin embargo, ahora trasciende que la artista enfrenta la reaparición de células cancerosas en su cuerpo.

Y de acuerdo al entorno cercano de Bucio, ella estaba muy entusiasmada con volver a los foros de televisión y por ello, fue un golpe muy duro el que recibió con dicha noticia, sin embargo, sus hijos la están cuidando para que pueda recuperarse por completo.

TE RECOMENDAMOS: ‘La Choco’ se emocionó hasta las lágrimas al recordar cómo le dijo a sus hijos que tenía cáncer de mama

En tanto, sería el productor y amigo cercano de Olivia, Claudio Carrera, quien confirmó el diagnóstico, y aunque destacó que la actriz ha sido hermética sobre su estado de salud, se mantiene positiva sobre el tratamiento que inició.

“Sé que está controlado todo. La última vez que hablé con ella, hace poquito, iba mejor, y me dijo: ‘En un par de meses voy para ver la obra (‘El fantasma de la ópera’, que Claudio produce) y estar con ustedes’. Es una linda mujer, querida y respetada”.

En 2024, en una de sus últimas apariciones públicas, Bucio externó sus planes de regresar pronto al trabajo:

“Es un milagro que yo esté aquí, después de todo lo que he atravesado en los últimos años. Cada vez voy mejor. El problema es que es muy lento. A veces me desespero, pero yo estoy echándole todas las ganas”, dijo la estrella.

La batalla contra el cáncer de mama de Olivia la alejó de los sets de televisión siendo su último proyecto en la pantalla, la telenovela ‘Quererlo todo’, en 2021, donde dio vida a ‘Dalia Coronel de Santos’.

Bucio es una primera actriz nacida en Uruapan, Michoacán, y tiene una trayectoria de más de 40 años en la televisión y el teatro musical. Ha consolidado su carrera como una de las figuras más respetadas de Televisa, destacando por su versatilidad para interpretar desde mujeres dulces hasta férreas villanas.

NO TE VAYAS SIN LEER: Andrea Torre, de ‘Una Familia de Diez’, comparte en redes su lucha contra el cáncer de mama

Sus más exitosas participaciones: