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Telenovelas

Así luce Sebastián Rulli con traje de charro en la telenovela donde se enamora de madre e hija

Te decimos cómo y dónde ver los primeros cinco capítulos de “Mi rival”, un mes antes de su estreno en las estrellas

Marzo 20, 2026 • 
Alejandro Flores
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Sebastián Rulli interpreta a un perosnaje complejo

TelevisaUnivision

A Sebastián Rulli lo atormenta una pregunta: "¿Será posible enamorarse de una mamá y su hija... al mismo tiempo?”

Por lo menos así es como lo veremos en su nueva telenovela “Mi rival”, en la que interpreta a Renato Tirado, un hombre que no pasa desapercibido. Su porte recio, mirada penetrante y presencia imponente lo convierten en una figura de respeto donde quiera que va.
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De acuerdo con la ficha de personaje, este hombre nació y creció en las calles de la Ciudad de México, sobreviviendo como pudo desde muy joven.

“En su infancia, fue parte de una pandilla, donde desarrolló una inteligencia aguda y una capacidad innata para enfrentar cualquier adversidad”, dice la sinopsis oficial de este melodrama.

¿Dónde ver “Mi rival” antes de su estreno en las estrellas?

Los primeros cinco capítulos de “Mi rival” ya se pueden ver en ViX desde este viernes 20 de marzo.
Se trata de episodios en los que se muestra el carácter del personaje de Rulli, que está muy lejos de ser un virtuoso ya que en lo vemos como un parroquiano asiduo de un cantina llamada El Solar.

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El estreno por las estrellas será hasta el mes próximo pero por ahora, los suscriptores de ViX pueden ya ver el comienzo de esta historia en la que Renato debe dejar su vida cotidiana en la ciudad para hacerse cargo de una hacienda.

La sinopsis explica:
Su vida cambió cuando, a los 11 años, se enfrentó y le ganó al temible Hilario Sánchez “El Trenza”, el jefe de su propia pandilla, cuando defendió a un niño al que El Trenza intentó secuestrar en la calle. Ese niño era Luis Ernesto Rodríguez, hijo de Gustavo Rodríguez, un poderoso empresario azucarero de San Luis Potosí.

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Sebastian Rulli es Renato Tirado

Televisa

Gustavo, al presenciar la valentía del pequeño Renato, vio en él un potencial que podía moldear a su conveniencia y lo llevó consigo a su hacienda.
Aprendió a moverse en el mundo de los negocios y en el campo con la misma facilidad con la que antes se movía en las calles.
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Sin embargo, cuando llega a trabajar a la Hacienda Cruz, enviado por Gustavo, se enfrenta al reto de sacar adelante la producción de caña y a un reto mayor, mantenerse al margen de sus sentimientos hacia Paloma y Bárbara, madre e hija.

sebastián rulli Mi Rival
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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