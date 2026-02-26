El pasado de Eduardo Antonio antes de ser el Divo de Pacetas en La Casa de los Famosos

El Divo de Pacetas se ha convertido en una de las figuras más polémicas dentro de la sexta edición de La Casa de los Famosos de Telemundo.

Sus constantes pleitos con Kunno y Oriana han sido explosivos y lo han colocado en la mira de los televidentes.

Con Kunno, por ejemplo, incluso generó polémica dentro de la casa al acusarlo de querer manipular al resto de los habitantes con su fama de ser amigo de Ángela Aguilar.

Y salió a relucir incluso el tema de su orientación:

“Yo soy gay y lo asumo; y fui bisexual y lo asumo”.

Su papel de sacerdote en “Preciosa”

Pero la historia del Divo de Pacetas es mucho más que las polémicas que ha generado en este reality show.

Antes de adquirir este personaje polémico y bravo, fue un actor y cantante que llegó a tener papeles importantes en melodramas de Televisa.

El más recordado quizá sea el que hizo en la telenovela “Preciosa”, cuyo desarrollo quedó en las páginas de TVyNovelas en 1998.

Eduardo Antonio era su nombre artístico de esa épica. Personificaba en “Preciosa” a un cura que se llamó Juan Martín, una especie de San Martín de Porres modernizado.

De hecho, ese personaje le generó una controversia contra el también actor cubano René Muñoz, quien ya habia interpretado a San Martín de Porres en una película.

Muñoz no estaba de acuerdo con el personaje de Eduardo y aseguró que “no existe otro personaje que se parezca más a este santo que yo”.

Eduardo Antonio habló para nuestra revista y nos contestó:

“No puedo estar dando créditos de terceras personas y me encantaría que me lo dijera de frente”.

La polémica de su personaje

Explicó que su intención no era verse como relevo de la personificación que ha hecho René.

De hecho, contó que para llevar este personaje a escena vio la película de René “Fray Escoba” y trató de sacar la esencia de lo que San Martín es: un hombre bueno.

Eduardo Antonio contó: “Cuando lo conocí le dije que iba a inaugurar mi casa de México y que iba a hacer una fiesta en su honor y René aceptó encantado.”

Después de la declaración que dio René de no estar de acuerdo con su personaje le dijo de frente a Eduardo Antonio que solamente si estuviera bajo su dirección podría aceptar que fuera San Martín de Porres.