Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Inti, la hija de ‘Cazzu’ y Nodal VIO UN FANTASMA en su cuarto: “me pidió que sacara ‘al señor’”

La cantante argentina relató un episodio en el que su hija vio a un ‘señor’ que merodeaba su habitación.

Mayo 05, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Cazzu-Inti.jpg

‘Cazzu’ contó que su hija Inti vio un fantasma.

Getty Images/Instagram

“Mi gorda es muy cool, ella cuando se concentra a jugar con algo, empieza… y ella estaba más en su cuarto”, comenzó su relato. Y continuó explicando que “hay un pasillo que divide los cuartos”.

“Hay un señor en el cuarto’. ‘Vení, vení”.

Recientemente, la cantante argentina ‘Cazzu’ acudió al podcast de MTV titulado ‘Lado B’, y ahí la llamada ‘Jefa’ ofreció una charla que estuvo rodeada de mitos, duendes y señores de la noche.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la anécdota en la que relató que su hija Inti tuvo un encuentro paranormal.

La conversación transcurrió con normalidad y Julieta, nombre real de la estrella, habló sobre sucesos fantasmagóricos donde advirtió que duendes la amenazaban al dejar ver ‘sus patitas’ en Jujuy, de donde es originaria.

‘Cazzu’ mencionó con certeza que ella “no cree en nada que no ve”, sin embargo, hubo un episodio en el que tuvo que ser valiente porque involucraba a su hija.

TE RECOMENDAMOS:

“Una vez me pasó que tuve que hablar, bueno, mi hija, me pidió que sacara ‘al señor’ (que estaba en su cuarto), yo me acuerdo y me muero de miedo”.

Resulta que el suceso ocurrió “hace poquito” y ‘Cazzu’ mencionó que era un domingo “super tranquilo”.

“Mi gorda es muy cool, ella cuando se concentra a jugar con algo, empieza… y ella estaba más en su cuarto”, comenzó su relato. Y continuó explicando que “hay un pasillo que divide los cuartos.

‘Cazzu’ permanecía en la tranquilidad en su hogar cuando Inti le gritó desde su habitación. “Mamá, mamá”, a lo que la estrella le contestó "¿qué?”. A lo que la menor reviró: “‘Hay un señor en el cuarto’. ‘Vení, vení’”. La argentina asegura que sintió pánico. “Imagínate. Respiré profundo. Le dije: ‘¿dónde?’”.

Entre risas nerviosas, la intérprete compartió que “llegué y pensé ‘yo voy a ver… yo, no por favor’. Llegué y una puerta del placard (ropero), estaba abierto y yo no lo quería (cerrar)… me estoy muriendo”, expresó con gestos de que tuvo que tomar valentía para enfrentarse a ‘un fantasma’.

Nodal y Ángela

Nodal y Ángela Aguilar

Nodal-Grupo-Firme.jpg
Famosos
Christian Nodal enfrenta acusaciones de PLAGIO a Grupo Firme por su nueva canción ‘Incompatibles’
Marzo 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Nodal-Cazzu.jpg
Famosos
Christian Nodal se le va a la yugular a Cazzu en nueva polémica: “Se ocupan dos neuronas”
Febrero 24, 2026
 · 
MrPepe Rivero
nodal cazzu bad bunny.jpg
Famosos
Cazzu habla de Bad Bunny luego de que Nodal insinuó que se metió en su relación
Febrero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
Ángela-Aguilar-Christian-Nodal.jpg
Famosos
Revelan imágenes de Ángela Aguilar y Christian Nodal escoltados por agentes tras ATAQUE ARMADO en Zacatecas
Febrero 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
cazzu christian nodal
Famosos
Christian Nodal habla de la demanda vs. Cazzu, ¡no quiere que muestre a su hija en redes sociales!
Marzo 15, 2026
 · 
TVyNovelas
cazzu nodal (3).jpg
Famosos
¿Cazzu se arrepiente del escándalo con Nodal y Rauw Alejandro? “Lo que digo, lo hago por mi hija”
Marzo 04, 2026
 · 
Alejandro Flores

“‘¿A dónde está, hija?’, ‘ahí’”, le respondió la nena. Y la cantante no dudó en dejar que ella le contestara qué hacer ante la presencia paranormal, por lo que le preguntó: “‘¿Qué hago, le digo que se vaya?’. ‘Sí’ (respondió). Yo le digo, ‘bueno, te tenés que ir. Con todo respeto, señor, te tenés que ir porque este es el cuarto de mi hija. Entonces te tenés que ir, no vuelvas’”, le dijo ‘Cazzu’ al hombre invisible que veía su hija.

Finalmente, la ex de Nodal desveló que “eso pasó hace poquito”, sin embargo, no quiso tomarlo con temor, sobre todo para no contagiarle angustia o preocupación, por ello expresó: “abramos posibilidades, los chicos, su imaginación, imagínatela un montón. Me dijo ‘es malo’, ahí es donde una, que ella es grande, pero yo soy grande, se supone. Fue particular, digamos. Yo estaba muy asustada. No vi nada, no sentí nada, fue todo muy rápido, dije ‘no voy a hacer nada’”, indicó.

NO TE VAYAS SIN LEER:

En tanto, ‘Cazzu’ también mencionó en la forma en la que conecta con su espiritualidad. Aunque se mantiene al margen de prácticas como el tarot, la cantante contó que tiene algunos rituales que hace en casa.

“Tengo una canasta con pétalos de flores de la gente que me quiere. Se van cayendo y se van secando y las pongo ahí”, dijo la cantante, quien agregó que en la canasta hay flores de su querida amiga, ‘La Joaqui’, o de ‘Facu’, su mánager.

La argentina contó que en ocasiones prende, cerca de esa canasta, un sahumerio (un atado de hierbas aromáticas y maderas) para limpiar la energía de su hogar. “Son ideas”, concluyó.

Cazzu
 Inti CHRISTIAN NODAL
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
abelito-aaron-alexis-.jpg
Famosos
‘Abelito’ y Aarón Mercury mandan mensaje a Alexis Ayala en medio de su divorcio: “tiene que entender que LLEGÓ SOLO”
Mayo 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paulina-Rubio.jpg
Famosos
Hijo de Paulina Rubio declara en la corte que “aunque AMA A SU MADRE, no puede convivir con ella”
Mayo 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
eduardo-lamazon--.jpg
Famosos
Murió Eduardo Lamazón, “Don Lama”, histórico comentarista de La Casa del Boxeo en TV Azteca
Mayo 04, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Gaby-Spanic.jpg
Famosos
Gaby Spanic confiesa que se hizo cirugía porque “LA CARA SE ME CAYÓ” y por evitar operaciones usó estimuladores
Mayo 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pareja-muere.jpg
Viral
Empresario funerario muere en trágico accidente en Sonora y su esposa fallece al RECIBIR EL CUERPO
Debido a las lesiones que presentó tras el terrible percance carretero el hombre perdió la vida mientras recibía atención médica.
Mayo 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Cameron-Diaz.jpg
Hollywood
Cameron Diaz se convierte en madre de su tercer hijo A LOS 53 AÑOS: “Estamos muy bendecidos”
El esposo de la estrella de Hollywood dio a conocer el nacimiento.
Mayo 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Facundo-Lorena-Herrera.jpg
Famosos
Facundo reconoce que poner en duda que LORENA HERRERA ES MUJER le dio más fama: “gente no sabe quién soy”
El conductor contó que hasta lo invitaron a un programa internacional por la controversia con la actriz.
Mayo 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lety-Calderon-Collado.jpg
Famosos
Tras paparazzi en Acapulco JUNTOS CON SUS HIJOS, Lety Calderón defiende “a Juan siempre lo voy a querer”
Ya habló Lety sobre las fotos que le tomaron con sus hijos y el también ex de Yadhira Carrillo.
Mayo 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez