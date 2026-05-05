Inti, la hija de ‘Cazzu’ y Nodal VIO UN FANTASMA en su cuarto: “me pidió que sacara ‘al señor’”

“Mi gorda es muy cool, ella cuando se concentra a jugar con algo, empieza… y ella estaba más en su cuarto”, comenzó su relato. Y continuó explicando que “hay un pasillo que divide los cuartos”.

“Hay un señor en el cuarto’. ‘Vení, vení”.

Recientemente, la cantante argentina ‘Cazzu’ acudió al podcast de MTV titulado ‘Lado B’, y ahí la llamada ‘Jefa’ ofreció una charla que estuvo rodeada de mitos, duendes y señores de la noche.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la anécdota en la que relató que su hija Inti tuvo un encuentro paranormal.

La conversación transcurrió con normalidad y Julieta, nombre real de la estrella, habló sobre sucesos fantasmagóricos donde advirtió que duendes la amenazaban al dejar ver ‘sus patitas’ en Jujuy, de donde es originaria.

‘Cazzu’ mencionó con certeza que ella “no cree en nada que no ve”, sin embargo, hubo un episodio en el que tuvo que ser valiente porque involucraba a su hija.

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“Una vez me pasó que tuve que hablar, bueno, mi hija, me pidió que sacara ‘al señor’ (que estaba en su cuarto), yo me acuerdo y me muero de miedo”.

Resulta que el suceso ocurrió “hace poquito” y ‘Cazzu’ mencionó que era un domingo “super tranquilo”.

“Mi gorda es muy cool, ella cuando se concentra a jugar con algo, empieza… y ella estaba más en su cuarto”, comenzó su relato. Y continuó explicando que “hay un pasillo que divide los cuartos.

‘Cazzu’ permanecía en la tranquilidad en su hogar cuando Inti le gritó desde su habitación. “Mamá, mamá”, a lo que la estrella le contestó "¿qué?”. A lo que la menor reviró: “‘Hay un señor en el cuarto’. ‘Vení, vení’”. La argentina asegura que sintió pánico. “Imagínate. Respiré profundo. Le dije: ‘¿dónde?’”.

Entre risas nerviosas, la intérprete compartió que “llegué y pensé ‘yo voy a ver… yo, no por favor’. Llegué y una puerta del placard (ropero), estaba abierto y yo no lo quería (cerrar)… me estoy muriendo”, expresó con gestos de que tuvo que tomar valentía para enfrentarse a ‘un fantasma’.

“‘¿A dónde está, hija?’, ‘ahí’”, le respondió la nena. Y la cantante no dudó en dejar que ella le contestara qué hacer ante la presencia paranormal, por lo que le preguntó: “‘¿Qué hago, le digo que se vaya?’. ‘Sí’ (respondió). Yo le digo, ‘bueno, te tenés que ir. Con todo respeto, señor, te tenés que ir porque este es el cuarto de mi hija. Entonces te tenés que ir, no vuelvas’”, le dijo ‘Cazzu’ al hombre invisible que veía su hija.

Finalmente, la ex de Nodal desveló que “eso pasó hace poquito”, sin embargo, no quiso tomarlo con temor, sobre todo para no contagiarle angustia o preocupación, por ello expresó: “abramos posibilidades, los chicos, su imaginación, imagínatela un montón. Me dijo ‘es malo’, ahí es donde una, que ella es grande, pero yo soy grande, se supone. Fue particular, digamos. Yo estaba muy asustada. No vi nada, no sentí nada, fue todo muy rápido, dije ‘no voy a hacer nada’”, indicó.

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En tanto, ‘Cazzu’ también mencionó en la forma en la que conecta con su espiritualidad. Aunque se mantiene al margen de prácticas como el tarot, la cantante contó que tiene algunos rituales que hace en casa.

“Tengo una canasta con pétalos de flores de la gente que me quiere. Se van cayendo y se van secando y las pongo ahí”, dijo la cantante, quien agregó que en la canasta hay flores de su querida amiga, ‘La Joaqui’, o de ‘Facu’, su mánager.

La argentina contó que en ocasiones prende, cerca de esa canasta, un sahumerio (un atado de hierbas aromáticas y maderas) para limpiar la energía de su hogar. “Son ideas”, concluyó.