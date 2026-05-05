Denuncian que hijo de actor de ‘Vecinos’ GOLPEÓ A SU NOVIA: “no exageres cuide de no pegarte tan fuerte”

“Por mucho tiempo guardé silencio sobre lo que viví durante mi relación”.

Una chica identificada como Daniela Arcega hizo una denuncia en contra de su novio por agredirla física y psicológicamente, sin embargo, al revisar la identidad del joven se descubrió que se trata del hijo de uno de los actores de la serie ‘Vecinos’.

A través de una publicación difundida en TikTok, la mujer compartió imágenes en las que muestra lesiones físicas.

Además de un mensaje extenso, Daniela contó haber vivido presunta violencia física, psicológica, verbal y económica durante su relación sentimental con Pablo Ailekh Duarte.

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Arcega indicó que por meses ocultó los hechos por miedo y también por manipulación emocional, ya que presuntamente su entonces pareja le hizo creer que denunciarlo podría perjudicar su incipiente carrera como actor y cantante.

La víctima mostró los moretones, rasguños y golpes visibles en diversas partes del cuerpo y en su mensaje también dio a conocer una de las frases que levantó una ola de indignación en redes sociales.

“Hoy entiendo algo muy importante: yo no provoqué la violencia que viví. Por mucho tiempo guardé silencio sobre lo que viví durante mi relación con ????????????????? No fue fácil aceptar que pasé por violencia física, psicológica, verbal y económica. Lo cual él minimizó diciendo: ‘No exageres cuide no pegarte tan fuerte’”.

Tras hacerse viral, usuarios dieron con el presunto agresor y se trataría del hijo del actor de ‘Vecinos’, Pablo Valentín.

Daniela también dijo que hablar sobre lo que pasó no fue un hecho sencillo, pues enfrentó dudas, culpa y un desgaste emocional. Exhibió que su noviazgo con Pablo Ailekh estuvo marcado por el control, manipulación y episodios de violencia que afectaron su bienestar físico y mental.

“Hace un año me dijiste que, si llegaba a subir algo respecto al 8M, me ibas a terminar, incluso te atreviste a confesar que a todas tus exnovias las obligabas a no hablar ni subir nada en apoyo al 8M. Mencionabas con tanto orgullo que todas te habían hecho caso y que yo no iba a ser la excepción porque si no ‘iba a ver lo que me ganaba de tu parte’ amenazándome como siempre. Hoy decido hablar. No lo hago por venganza ni para destruir a nadie. Lo hago porque estuve a punto de no poder estar aquí para contarlo”, finalizó.

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La joven afirmó que decidió romper el silencio para alertar a otras mujeres y romper el silencio sobre situaciones de abuso en el noviazgo.

En tanto, no existe información sobre una denuncia legal formal que se haya presentado ante las autoridades.