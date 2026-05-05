Murió Eduardo Lamazón, “Don Lama”, histórico comentarista de La Casa del Boxeo en TV Azteca

Murió Eduardo Lamazón, histórico comentarista de La Casa del Boxeo en TV Azteca a los 70 años. Era una de las voces más emblemáticas de la televisión en la narración y análisis del boxeo.

Será recordado como referee, compañero e integrante importante de la familia de TV Azteca Deportes, donde lo consideran un pilar en las transmisiones de las veladas boxísticas.

TV Azteca Deportes publicó: “Las transmisiones no serán lo mismo sin el famoso ‘Don Lama, Lama, Lamita’, pero, será cuestión nuestra en recordarlo, respetarlo y despedirlo como lo merece una persona de su altura”.

“Desde lo más profundo de nuestros corazones mandamos un abrazo grande a familia, amigos y gente cercana a Don Eduardo Lamazón y deseamos pronta resignación”.

Julio César Chávez anotó en redes sociales: “Mi querido amigo te voy a extrañar mucho; fue un honor compartir contigo en esta vida te quiero que Dios te reciba hasta pronto”, mencionó.

En sus redes sociales, dejó escrita una carta de despedida... “Esto no es un final, sino una pausa en el camino. Porque cuando los lazos son verdaderos, las despedidas no existen, solo los reencuentros. Atte: Don Lama”.

Descanse en paz.