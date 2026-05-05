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Christian Chávez narra cómo fue la vez que PROBÓ EL ‘CRISTAL’: “nadie me dijo qué era aquel humo blanco”

El exRBD lleva dos años ‘limpio’, sin embargo recordó cómo fue aquel día que consumió metanfetamina.

Mayo 05, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Christian Chávez reveló cómo comenzó su consumo de ‘cristal’.

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“De pronto me empecé a sentir el más seguro de mi cuerpo cuando antes tenía muchas inseguridades”.

El cantante y actor Christian Chávez habló sin miramientos sobre el difícil episodio de su vida en el que consumió drogas y cómo esto cambió su percepción sobre si mismo y su entorno.

Fue en su podcast ‘Suelta Love’ que el exRBD habló de su primer contacto con la sustancia conocida como ‘cristal’, mismo que ocurrió durante una cita que concretó en una app. Christian, no advirtió cómo esa experiencia cambiaría el rumbo de su vida al ofrecerle placer y vergüenza.

Chávez relató que al llegar al lugar planeado le ofrecieron un humo blanco que no identificó. Y admite que desconocía tanto la droga como sus implicaciones en el consumo.

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“De pronto me pasó un humo blanco y de pronto me empecé a sentir el más seguro de mi cuerpo cuando antes tenía muchas inseguridades”, indicó.

El intérprete fue enfático al desvelar que, durante muchos años, su educación católica le provocó grandes conflictos internos respecto a su orientación sexual y la vivencia de su sexualidad.

Afirma que el efecto inmediato del cristal, cuyo nombre químico es metanfetamina, actúa como estimulante y desinhibidor y su poder activo se origina en la modificación de circuitos cerebrales responsables del placer y la motivación.

“La adicción se explica por procesos biológicos, porque hay una neuroadaptación y una modificación a nivel cerebral. Los circuitos del placer, del aprendizaje, de la motivación se modifican sustancialmente”, explicó.

El artista destaca que la adicción es una enfermedad porque altera un órgano, en este caso el cerebro. Precisa que el sistema mesocorticolímbico, encargado de funciones como el placer y la motivación, es el primero en verse afectado. “Hay una modificación biológica estructural de fondo”, puntualizó Chávez.

Añadió que factores sociales y religiosos influyeron en que se sintiera más vulnerable ante lo que experimentaba con el mundo de las drogas. “Siempre me cuestionaba el estoy teniendo sexo con hombres, esto está bien, está mal, estaría haciéndolo bien o mal”, dijo, al tiempo que compartió que la culpa lo llevó a buscar refugio en las drogas, mismas que erradicaban la vergüenza que experimentaba.

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La recuperación

Christian habló del momento en el que dejó las sustancias, algo que le exigió reconocer el origen emocional y social de su consumo. Y advirtió que la educación y el acompañamiento profesional fueron esenciales.

“La adicción es una enfermedad que debe tratarse con ayuda profesional y sin prejuicios”, insistió.

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Finalmente, el intérprete envió un mensaje a quienes, como él, buscan mantenerse sobrios. “Primero nadie me dijo qué era ni los peligros que había” y posteriormente dijo que es necesario abrir el diálogo y dejar de lado los estigmas sociales, destacando sobre la necesidad de comprender que la adicción tiene bases biológicas y emocionales. También pidió a quienes se encuentren en una situación similar que no se aíslen.

Christian Chávez drogas rbd
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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