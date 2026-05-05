José Ron habla de su ruptura con Lizy Martínez: “Terminamos con respeto y amor”

Después de un año de relación, José Ron y Lizy Martínez decidieron poner fin a su historia de amor y continuar sus caminos por separado. En entrevista exclusiva con TVyNovelas, el protagonista de telenovelas aseguró que prevalece el cariño y el respeto mutuo.

“Creo que lo más lindo es que terminamos con respeto y amor, no olvidando lo que vivimos, honrando los momentos que compartimos juntos y eso es lo más valioso. Queda el crecimiento, las lecciones de vida y toca seguir, avanzar y apoyarnos desde la distancia porque hay cariño, amor y mucho respeto”, declaró Ron.

La separación sentimental no es el único cambio. José Ron, fundador y líder de la agrupación musical Koktel, confirmó que Lizy también dejó el proyecto, aunque desde hace varios meses.

“Ella salió desde diciembre del año pasado. Fue una decisión personal. Finalmente, su propósito no iba muy alineado a lo que hacemos con Koktel; entonces, también la apoyamos y creo que es muy valioso que se haya dado cuenta de eso y que siga su corazón, su pasión, y que trabaje su proyecto personal”, explicó.

Sobre lo difícil que ha sido sacar adelante la banda en medio de esta transición, Ron fue contundente: “A mí nunca me han dado miedo los cambios, creo que es parte del proceso de crecimiento y hay que tomar todo como algo positivo, a cada cambio hay que sacarle el mejor provecho”.

“En este caso (en Koktel) no hay cambios sólo de integrante, sino en la parte visual, de setlist, en los vestuarios… Creo que al final son cambios que nos refuerzan y nos hacen unirnos como equipo y como banda, y lo más importante es el amor que sentimos por la música”, enfatizó.

Actualmente, el actor se encuentra inmerso en múltiples proyectos: “Estoy muy emocionado por todo lo que estamos haciendo con Koktel, además estoy haciendo la telenovela con Rosy Ocampo y estoy preparando otro proyecto personal en el que estoy produciendo”, adelantó.

KOKTEL EVOLUTION, UNA NUEVA ETAPA

La agrupación se prepara para ofrecer su primera serie de conciertos abiertos al público con venta de boletos, un paso significativo en su evolución.

Al respecto, Manuel Berzunza, voz y producción de la banda, detalló: “Estamos muy contentos porque es nuestra primera experiencia a puertas abiertas. Somos un grupo que principalmente se presenta en eventos corporativos y privados, y estamos muy emocionados de, por primera vez, estar cerca del público con un show que pensamos para eso, en un espacio muy íntimo que se llama Il Canto. Quisimos que fuera ahí por el tamaño del lugar y la proximidad que tiene con el público”, explicó.

La idea, añadió, es que la gente los vea “de cerquita” y pueda interactuar. “El show de Koktel es de mucha participación, así que vamos a estar muy de cerquita, cantando, bailando y haciendo fiesta”.

Esta nueva etapa, dijo Manuel, ha logrado darse después de varios años de aprendizaje. “Koktel ha tenido muchas evoluciones a lo largo de los años y hemos ido aprendiendo con base a ensayo y error, pero nos hemos ido adecuando a lo que hemos visto que a la gente le gusta, entonces, ahorita podemos decir que estamos ofreciendo la mejor versión de Koktel”, enfatizó.

Jana Ruz, otra voz de la banda, destacó el crecimiento del equipo: “Empezamos cuatro, pero se empezaron a unir músicos y de repente bailarinas… ahorita ya tenemos un equipo muy grande, tenemos un director, un coreógrafo… visualmente es mucho más atractivo”.

A la salida de Lizy Martínez se sumó una nueva vocalista: Damiana. “Ella trae todo el power, canta increíble, está bellísima y baila padrísimo, creo que hemos formado un equipo de diez”, expresó Ron.

Damiana comentó sobre su integración: “Me uní a Koktel hace poco y ha sido mucho trabajo, sobre todo para estar a la par del ritmo que ellos traían desde el año pasado, con su energía, su equipo creativo y toda esta nueva propuesta, me siento muy afortunada. Me gustan los retos y éste es uno muy grande. Estoy muy emocionada, obviamente tengo nervios, pero es parte del proceso”, expresó.

José Ron resumió el momento que vive la banda: “Ahora sí que la evolución de Koktel la van a ver en el escenario. Realmente, en estos ocho años que lleva la agrupación hemos pasado por muchas cosas; lo que hemos vivido en el pasado es lo que nos hace ser en el presente y queremos dar la mejor experiencia al público. Van a encontrarse con música nueva y cosas de producción visuales padrísimas”, concluyó.