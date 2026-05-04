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Gaby Spanic confiesa que se hizo cirugía porque “LA CARA SE ME CAYÓ” y por evitar operaciones usó estimuladores

La venezolana admitió que en su miedo por la cirugías se hizo procedimientos que resultaron peores.

Mayo 04, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Gaby-Spanic.jpg

Gaby Spanic cuenta los detalles de la cirugía que se hizo en el rostro.

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“Si no me lo hubiese sacado a tiempo, los daños hubiesen sido irreversibles”.

La venezolana Gaby Spanic reveló en abril pasado que se sometió a un procedimiento estético en el rostro no sólo por cuestiones de salud, sino por temas de rejuvenecimiento y también por un problema de salud derivado de tratamientos anteriores.

La protagonista de ‘La Usurpadora’ se sinceró sobre su actual condición:

“Me hice un lifting deep plane y todavía estoy inflamada, pero hay que darle chance al cuerpo. Los resultados reales se empiezan a ver a partir de los tres meses”, dijo a Televisa Espectáculos.

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Y añadió que quería contrarrestar los estragos que el tiempo ha hecho en su piel y retirar los granulomas que tenía como resultado de otros tratamientos con colágeno.

En otra charla con CaracolTV, Gaby indicó que “adelgacé como 12 kilos, la cara se me cayó, sentía que tenía que hacerme algo, que me notaba cosas muy raras en la cara. La gente pensó que yo me había inyectado la boca porque estaba protuberante”.

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Y confesó también que siempre huyó a hacerse algo en la cara.

“Por evitar operaciones, me ponía estimuladores de colágeno que no hacen volumen bajo la promesa de ‘no, eso te va a crear más colágeno natural de tu cuerpo, no te va a quedar volumen’ y sí queda. Me sacaron granulomas de mi cara y Dios es tan grande que si no me hubiese sacado a tiempo, los daños hubiesen sido irreversibles”, destacó la actriz.

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Sobre los procedimientos y sus estragos, dijo que “estos productos pueden estar caducados o no hacen bien en la manera de inyectar estas cosas, sí se quedan residuos. Yo ahorita me siento muy bien porque los resultados son naturales. Los resultados se empiezan a ver a los tres meses. Yo todavía estoy inflamada, tengo hematomas, aquí está todavía la cicatriz. Te abren el rostro, el músculo original de cuando estabas joven te lo posicionan en su lugar en el que estaba”.

Finalmente, indicó que “me veo divina, tenía miedo de que no quedara natural”.

GABY SPANIC
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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