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‘Abelito’ y Aarón ‘Mercury’ mandan mensaje a Alexis Ayala en medio de su divorcio: “tiene que entender que LLEGÓ SOLO”

Sus excompañeros del ‘Team Noche’ poco conocen del proceso que vive el actor y le enviaron fríos recordatorios.

Mayo 05, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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‘Abelito’ y Aarón ‘Mercury’ envían mensajes de apoyo a Alexis Ayala por su separación.

YouTube/Instagram

“Seguramente se aman muchísimo, dudo que hayan terminado mal”.

Luego de que en días recientes sacudiera la noticia del inicio del proceso de divorcio entre Alexis Ayala y su aún esposa Cinthia Aparicio, tras tres años de matrimonio, ahora llaman la atención las reacciones de sus excompañeros de ‘La Casa de los Famosos México’.

Y es que el actor anunció su separación después de poco más de un año de rumores, y finalmente se confirmó que la decisión fue tomada por la actriz, con quien asegura mantener una relación cordial.

En tanto, ‘la manada’ ya ‘aulló’, y de aquel ‘Team Noche’, sólo quedan los recuerdos, pues la hermandad parece haberse desvanecido, así se intuye tras las frías declaraciones de ‘Abelito’ y Aarón ‘Mercury’ ante la ruptura, del que este último incluso llamó “su figura paterna”.

TE RECOMENDAMOS: Alexis Ayala confirma que SE ESTÁ DIVORCIANDO de Cinthia Aparicio: “Ella tomó la decisión”

Fue el creador de contenido y protagonista de ‘Abelito de mi Guarda’ quien expresó que “esa noticia me agarró de sorpresa. Es una persona… es todo un caballero, se veía cuánto ama a Cinthia. De cierta manera lo sigue haciendo, la apoya mucho en las novelas que está haciendo ahora”, expresó.

Y agregó que “siempre hay que seguir el corazón, uno a veces tiene que entender que llega solo a este mundo y se va solo, pero qué mejor cuando lo puedes acompañar con una buena persona en esta travesía que se llama vida, aunque hay veces que no se puede”.

Por su parte, ‘Mercury’ fue más parco y ajeno a Ayala, y en sus declaraciones comentó que “seguramente se aman muchísimo, dudo que hayan terminado mal, ya eso como que yo no sé muy bien la historia, pero es eso, toda ruptura duele a ambas partes. Que se recupere. Que son unos chingon*s ambos”, manifestó.

Aunque las palabras de Alexis Ayala le dieron la vuelta al mundo del espectáculo, sus compañeros quedaron alejados de las declaraciones de su excompañero, mismas en las que precisó:

“Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente y ahora que ya le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien. Tal vez no nos vean juntos como pareja, pero yo seguiré siendo siempre un gran porrista de lo que ella haga”, dijo a la revista Caras.
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La historia de amor de Cinthia y Alexis

Se conocieron en 2021, durante las grabaciones del melodrama ‘Si nos dejan’ y pese a la diferencia de edad -Ayala de 60 años y Aparicio de 33- defendieron su vínculo y en 2023 se casaron por la vía civil y religiosa en la Basílica de Guadalupe.

Durante su matrimonio, la pareja mencionó la posibilidad de convertirse en padres, sin embargo priorizaron sus carreras.

En últimas semanas, la ausencia de ambos en redes sociales y en eventos públicos alimento las teorías de una separación. Finalmente, el propio histrión confirmó el inicio del proceso de divorcio.

NO TE VAYAS SIN LEER: Alexis Ayala dijo a TVyNovelas la REFLEXIÓN FINAL ante su divorcio con Cinthia Aparicio: “tuve una historia maravillosa”

Por su parte, Aparicio no ha hecho declaraciones directas, pero ha publicado mensajes en redes sociales que muchos interpretan como referencias a esta nueva etapa.

Alexis Ayala Aarón Mercury Abelito Cinthia Aparicio No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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