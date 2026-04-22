Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Fundadora de ‘MetaXchange’, acusada y detenida por fraude, ahora denuncia a Sandra Echeverría POR EXTORSIÓN

La arrestada afirma que es víctima y rechaza haber actuado en contra de la actriz.

Abril 22, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Nazaret-Sandra-Echeverria.jpg

La fundadora de ‘MetaXchange’ anunció que presentó una denuncia en contra de Sandra Echeverría.

YouTube/Instagram

“A la ciudadana Sandra Echeverría Gamboa, que demandamos ya por daño moral y penalmente por delincuencia organizada”.

Hace unos días, Sandra Echeverría celebraba la detención de la fundadora de ‘MetaXchange’, Nazaret ’N’, esto luego de que, en palabras de la actriz, le robó casi todo su patrimonio en una estafa tipo ‘Ponzi’.

La también cantante aseguraba que son más de mil clientes los defraudados y que han denunciado en diferentes carpetas a la empresa.

“Prometía pagar rendimientos más altos que cualquier banco y ha engañado a más de mil clientes, recibiendo más de 2 mil millones de pesos, y evadiendo las regulaciones de las autoridades mexicanas”, dijo Sandra.

TE RECOMENDAMOS: Sandra Echeverría reacciona a la detención del empresario que presuntamente la estafó

En medio de las acusaciones por fraude, Nazaret decidió hacer frente a los señalamientos y salir a aclarar que es mentira de lo que se le acusa, ademas de que responsabilizó a algunas personas que la denunciaron, entre ellas Sandra Echeverría.

La fundadora de ‘MetaXchange’ califica el actuar de la actriz y otros, como un intento de extorsión.

“Las conductas fácticas de formular imputación y, peor todavía, girar órdenes de aprehensión sin aplicar la ley correspondiente se han utilizado como método de extorsión, es decir, corrupción, y violando el debido proceso”, declaró en un video Nazaret ’N’.

Y añadió que “no cometimos delito alguno”, insistiendo en que el proceso en su contra carece de fundamento legal.

Te puede interesar:
Lucha-Moreno.jpg
Famosos
‘Mimí’ de ‘Flans’ de luto por el deceso de su madre, la actriz y cantante Lucha Moreno
Abril 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Doctora-Sandra-Lee.jpg
Hollywood
La famosa dermatóloga Sandra Lee sufre DERRAME CEREBRAL en plena grabación: una parte de su “cerebro murió”
Abril 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Alexa-Hoffman.jpg
Famosos
Alexa Parra confiesa que cometió UN ERROR EN LA DENUNCIA contra su padre: “he traído cargando muchísimo la culpa”
Abril 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Maribel-Guardia.jpg
Famosos
Maribel Guardia enciende la polémica al promocionar “SUEROS VITAMINADOS” asociados a la muerte de 8 personas
Abril 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Rey-Felipe.jpg
Famosos
El rey Felipe VI HUYE tras el escándalo de “sus novios” y asiste sin Letizia ni sus hijas a una boda
Abril 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

En su declaración, la empresaria mencionó de manera específica a Echeverría, a quien señaló por haber iniciado acciones legales en su contra. Según su versión, la actriz no sólo denunció a la empresa, sino que también forma parte de un grupo que habría intensificado el conflicto.

“A la ciudadana Sandra Echeverría Gamboa, que demandamos ya por daño moral y penalmente por delincuencia organizada al unirse a este séquito que dolosamente usó este caso para hacerlo mediático y agravar esta situación”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Jorge Losa es vinculado con ‘Metaxchange’, la empresa que DENUNCIÓ Sandra Echeverría por fraude

Y añadió que “toda esta farsa y tema mediático son distracciones que nos han obligado a dar marcha atrás en los pagos y hacer una fuerte reestructuración. Mientras más nos demanden, menos podemos avanzar”.

Sandra Echeverría fraude No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
lizaldi-mercado-juan.jpg
Famosos
Claudia Lizaldi habla tras falso rumor de coqueteo con Juan Soler y lo que piensa de Paulina Mercado
Abril 21, 2026
 · 
Edson Vázquez
jose angel bichir (3).jpg
Famosos
Rifan joyas para pagar cirugías y gastos de recuperación de José Ángel Bichir tras caer al vacío
Abril 21, 2026
 · 
Nayib Canaán
Borrego-Nava.jpg
Famosos
Juan Carlos ‘El Borrego’ Nava sufre PARÁLISIS FACIAL tras ser hospitalizado de emergencia
Abril 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Osvaldo-de-Leon.jpg
Famosos
Osvaldo de León tuvo un PRESENTIMIENTO y se puso a salvo antes de que matar4n a compañeros de set
Abril 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tirador-Teotihuacan.jpg
Viral
Tirador de Teotihuacán planeó el ataque al menos DOS MESES antes; estuvo 13 días en hotel cercano
También se reveló que tenía “problemas psicológicos” y que tenía literatura de otros atentados aunque actuó solo.
Abril 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tirador-Teotihuacan.jpg
Viral
Se filtra ESCALOFRIANTE VIDEO donde tirador grita a turistas que Teotihuacán “fue construido para sacrificios”
El sujeto insulta a sus rehenes y hasta empieza a hablar con acento español.
Abril 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ricardo-de-Pascual.jpg
Famosos
Famosos lloran la muerte del primer actor Ricardo de Pascual, a los 85 años
El histrión le dio batalla a la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), responsable de su deceso.
Abril 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Marichelo-Jorge.jpg
Famosos
Jorge D’Alessio confiesa que tomó terapia con Marichelo y admite: “el ÚNICO CULPABLE de esto fui yo”
El músico habló con la prensa y reveló sus intenciones de tener una “bonita relación” con la hermana de Anahí.
Abril 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez