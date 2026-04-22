Fundadora de ‘MetaXchange’, acusada y detenida por fraude, ahora denuncia a Sandra Echeverría POR EXTORSIÓN

“A la ciudadana Sandra Echeverría Gamboa, que demandamos ya por daño moral y penalmente por delincuencia organizada”.

Hace unos días, Sandra Echeverría celebraba la detención de la fundadora de ‘MetaXchange’, Nazaret ’N’, esto luego de que, en palabras de la actriz, le robó casi todo su patrimonio en una estafa tipo ‘Ponzi’.

La también cantante aseguraba que son más de mil clientes los defraudados y que han denunciado en diferentes carpetas a la empresa.

“Prometía pagar rendimientos más altos que cualquier banco y ha engañado a más de mil clientes, recibiendo más de 2 mil millones de pesos, y evadiendo las regulaciones de las autoridades mexicanas”, dijo Sandra.

TE RECOMENDAMOS: Sandra Echeverría reacciona a la detención del empresario que presuntamente la estafó

En medio de las acusaciones por fraude, Nazaret decidió hacer frente a los señalamientos y salir a aclarar que es mentira de lo que se le acusa, ademas de que responsabilizó a algunas personas que la denunciaron, entre ellas Sandra Echeverría.

La fundadora de ‘MetaXchange’ califica el actuar de la actriz y otros, como un intento de extorsión.

“Las conductas fácticas de formular imputación y, peor todavía, girar órdenes de aprehensión sin aplicar la ley correspondiente se han utilizado como método de extorsión, es decir, corrupción, y violando el debido proceso”, declaró en un video Nazaret ’N’.

Y añadió que “no cometimos delito alguno”, insistiendo en que el proceso en su contra carece de fundamento legal.

En su declaración, la empresaria mencionó de manera específica a Echeverría, a quien señaló por haber iniciado acciones legales en su contra. Según su versión, la actriz no sólo denunció a la empresa, sino que también forma parte de un grupo que habría intensificado el conflicto.

“A la ciudadana Sandra Echeverría Gamboa, que demandamos ya por daño moral y penalmente por delincuencia organizada al unirse a este séquito que dolosamente usó este caso para hacerlo mediático y agravar esta situación”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Jorge Losa es vinculado con ‘Metaxchange’, la empresa que DENUNCIÓ Sandra Echeverría por fraude

Y añadió que “toda esta farsa y tema mediático son distracciones que nos han obligado a dar marcha atrás en los pagos y hacer una fuerte reestructuración. Mientras más nos demanden, menos podemos avanzar”.