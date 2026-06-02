Emiliano Aguilar explota contra la hija de Carmen Salinas POR DEMANDARLO: “dije puras verdades”

“Yo puedo decir lo que yo quiera, ¿sabes cuántos videos hay hablando mal de tu mamá?, pero qué casualidad que conmigo nomás verdad”.

Hace unos días, el abogado de la hija de la fallecida Carmen Salinas confirmó que se oficializaron las acciones legales previstas en contra de la creadora de contenido Saskia Niño de Rivera. Esto debido a las declaraciones que hizo el reo ‘El Beto’ en un podcast en donde señaló directamente a la actriz de realizar prácticas indebidas con menores.

Aunque Saskia dijo que creer que llegaría la demanda, el abogado de María Eugenia Plascencia mostró los documentos que la vinculan. Sin embargo, y para sorpresa de todos, en la mencionada denuncia se incluyó a Emiliano Aguilar, esto por respaldar las mismas palabras el recluso.

Ante los hechos, el hijo mayor de Pepe Aguilar tomó sus redes sociales y reaccionó muy enojado por la posibilidad de enfrentarse con la familia de Salinas.

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Y es que, según Emiliano, él no está demandado pues no ha reincido ninguna notificación, además de afirmar que no fue el único que habló mal de doña Carmen.

“Me levanto hoy en la mañana como cualquier día, y veo que me está demandando la hija de Carmelita Salinas, ¿Por qué me estás demandando si nomás dije puras verdades de la pend*ja de tu mamá. Yo puedo decir lo que yo quiera, ¿sabes cuántos videos hay hablando mal de tu mamá?, pero qué casualidad que conmigo nomás verdad, no, no, no, tu mamá vale ver*a así de simple, demándame, no sabes ni quien es mi abogado, no sabes nada de nada. A mí no me ha llegado nada, entonces no, no hay demanda. Ching* tu madre”, expresó el furioso Emiliano.

Fue a través del programa ‘Ventaneando’ que el abogado Gerardo Rincón mostró la denuncia en contra de Saskia Niño de Rivera y Emiliano Aguilar. En dicho documento se puede leer lo que María Eugenia Plascencia pide a los demandados para resarcir el daño, luego de las declaraciones hechas hace un par de meses, pues asegura que hay un menor de edad afectado, que es el nieto de la fallecida Carmen.

“Ya está la demanda por daño moral y sigue la penal, no nada más es ella, estoy involucrando más personas porque el director del centro penitenciario debió hacer respetar los protocolos que tienen de seguridad y si no lo hizo está confabulado también y quien resulte”, dijo Rincón.

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Trascendió que en la petición legal que busca limpiar la imagen de Carmen, su familia ha solicitado a un juez obligue a la creadora de contenido a:

