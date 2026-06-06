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El misterio detrás del exagente que presuntamente le disparó a Paco Stanley y por qué no hay fotos de él

En la investigación de la Procuraduría se acusó a Erasmo Pérez, quien salió libre por falta de pruebas. El nuevo documental apunta a otro nombre

Junio 05, 2026 • 
Alejandro Flores
paco stanley (1).jpg

El caso Stanley sigue abierto

Captura ViX

¿Quién le disparó a Paco Stanley a su salida del restaurante Charco de la Ranas aquel 7 de junio de 1999?

Esta pregunta atormenta a los biógrafos de Paco, obsesiona a sus fans y quedó sin respuesta para las autoridades que investigaron el crimen.
La investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se empeñó en presentar a Erasmo Pérez alias el Cholo como el autor material del homicidio.
No obstante, el Cholo salió libre por insuficiencia probatoria, es decir que la autoridad no pudo comprobar que él disparó contra el conductor de televisión.
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Junto con él, también salieron libres Paola Durante y Mario Bezares, por lo que toda esa investigación se vino abajo, dejando el caso Stanley en el limbo.

¿Quién le disparó a Paco Stanely, según el nuevo documental?

El nuevo documental sobre ese asesinato arroja un nuevo enfoque, el cual, sin embargo, resulta igual de misterioso.
De acuerdo con la investigación de este nuevo material, el hombre que disparó contra Paco hizo el típico recorrido del servidor púbico corrupto: fue policía, agente de investigación del gobierno, delincuente y finalmente sicario al servicio del narcotráfico.
El productor del documental decidió revelar su nombre en una entrevista con De Primera Mano:

“Esa persona ya no vive: es un exagente de la DFS que era como la CIA mexicana. Es un ex policía que se llama Carlos Acevedo alias el Pato”.

El nombre, sin embargo, es un misterio: no hay informes de prensa ni menciones en investigaciones de la época en los que aparezca esta persona.

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El propio productor señala lo complicado que resulta la identificación de el Pato:

“Desafortunadamente no encontramos ninguna fotografía de él puesto que era agente de una corporación que ya no existe”.

¿Qué era la DFS en México?

La Dirección Federal de Seguridad fue una agencia de investigación del Estado que fue utilizada por cada gobierno en turno para defender sus intereses desde 1947 (año de su creación) hasta mediados de los años 80.
El documento de la UNAM “Violencia Política del Estado: El Caso de la Dirección Federal de Seguridad” detalla cómo sus agentes eran usados para espiar enemigos políticos más que para hacer inteligencia de Estado.
En ese sentido, la identidad de esos agentes siempre fue manejada con sigilo y secrecía.
Ese es, de hecho, el argumento del productor del documental, Juan Carlos Uribe para justificar que nadie sabe dato alguno sobre ese Carlos Acevedo alias el Pato.

Paco Stanley
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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