Youtubers que abortaron bebé con síndrome de Down duermen con un arm4 bajo la almohada: “Tenemos miedo”

Jesse y Ashley Ridgway levantaron no solamente un escándalo, también una ola de odio en su contra.

La pareja de Youtubers decidió interrumpir su embarazo luego de enterarse de que su bebé venía con síndrome de Down. Puesto de viven en Nueva Jersey, las leyes los amparan ya que en ese estado el aborto es legal en cualquier etapa del embarazo.

Pero en redes sociales la reacción ha sido virulenta en su contra, no sólo por la decisión que tomaron, también porque lo hicieron con videos en su canal de Youtube, es decir que monetizaron su experiencia.

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Las amenazas contra los Ridgway

En una entrevista en vivo con el portal TMZ, Jesse contó que su vida ha cambiado drásticamente desde que publicaron el video y se hizo viral.

Comenzaron a recibir, además de mensajes de odio, amenazas directas y muy específicas que, desde su punto de vista, demuestran que fueron hechas por personas que podrían ejecutarlas.

El portal TMZ publicó:

“La reacción violenta ha sido tan intensa, que comenzaron a dormir junto a un arma de fuego. Jesse reveló que mantiene un arma cargada en su mesa de noche e instaló una puerta de seguridad en su casa”.

Ridgway es un youtuber dedicado a los consejos de finanzas y tecnología. Con un estilo desenfadado y en ocasiones irónico, ofrece lecciones, por ejemplo, para hacer dinero en Youtube y convertirse en creador de contenido.

En la entrevista con TMZ, la pareja también se defendió de las críticas por haber filmado y compartido el momento en el que se enteraron del diagnóstico.

Dicen que lo hicieron como un gesto de honestidad con su público ya que “inicialmente sintieron que era importante ser transparentes con su audiencia”.

A pesar de las críticas y amenazas, Ashley se defiende y dice que no se arrepiente por ahora. Así lo dijo en la entrevista: