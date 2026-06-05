Jorge Anzaldo y Diego Cárdenas, con quien formó Los Rulés, ¿formarán una familia? Esto nos confiesan

Hay historias de amor que nacen lejos del ruido y otras que aprenden a sobrevivir dentro de él. La de Jorge Anzaldo y Diego Cárdenas pertenece a ambas categorías. Porque mientras millones de seguidores observan su complicidad frente a las cámaras y las redes sociales, ellos han tenido que construir una relación capaz de resistir la presión de la fama, el trabajo y la constante exposición pública.

Hoy, Jorge Anzaldo atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Su integración al programa Hoy representa la consolidación de un sueño que comenzó mucho antes de convertirse en figura digital junto a Diego Cárdenas en Los Rulés. Con honestidad, el conductor recordó para TVyNovelas el camino que ha recorrido para abrirse espacio en la televisión.

“Yo he ido forjando mi carrera sin ningún apoyo de nadie, me he enfrentado a muchísimos ‘no’. Agradezco la oportunidad de estar en Hoy, de estar fijo con mi lugar, yo tengo un contrato con Televisa para estar en el programa y no quiero el lugar de nadie, yo tengo mi lugar en el programa”, expresó.

Lejos de la polémica o las comparaciones, Jorge asegura que disfruta esta nueva etapa dentro del matutino. “Me divierto mucho, estoy haciendo una gran sinergia con Andrea Rodríguez (la productora) porque me está dejando crear buenas cosas, ahora con los realities estoy experimentando también con los concursantes y me deja crear, me da un espacio para crear cosas que a mí me gustan, para atrapar nuevas audiencias, para traer también a la gente que ya me conoce en Internet”, contó.

Para él, llegar a Hoy también significa reconciliarse con aquel joven universitario que soñaba con aparecer en televisión nacional. “Me encanta porque estoy desarrollando una parte que muy pocas personas saben, pero claro, estudié en la universidad soñando ser conductor de televisión y de repente el Internet llegó y las cosas cambiaron, pero hoy estoy muy contento de aprender de los grandes que están ahí y todos los días aprendo mucho”, confesó.

La transición del mundo digital a la televisión abierta no ha sido sencilla. Jorge reconoce que ahora enfrenta retos distintos y un nivel de exigencia mucho mayor.

“Hace ocho años no tenía un jefe como tal, y hoy hacer contenido y que sea calificado por una productora tan importante como ella (Andrea Rodríguez), pues es muy importante, me reta a todos los días a ser mejor, a trabajar bastante porque está duro también sobresalir entre tantos influencers, entre tantos actores, entre tantos artistas y entonces me ha llevado ahí gracias a Dios, yo estoy muy contento, quiero forjar mi carrera en los medios de comunicación”, aseguró.

Sin embargo, detrás de cada paso profesional hay alguien que se ha mantenido a su lado: Diego Cárdenas. Productor, creativo y compañero de vida, Diego ha sido pieza fundamental en la evolución personal y profesional de Jorge.

“La verdad es que Diego y yo somos una pareja que tiene mucha comunicación, nos divertimos mucho pero también somos un gran hombro para llorar”, compartió Jorge a TVyNovelas.

Y añadió una de las reflexiones más íntimas de la conversación: “O sea, si te puedo decir que cada vez que tengo un conflicto le marco por teléfono y nos podemos sacar del hoyo, más que con un consejo, con una seguridad, nos ayudamos a darnos seguridad uno al otro, de repente es difícil ver lo bueno de ti y cuando alguien te lo hace ver sinceramente y objetivamente es bien bonito”.

La historia de ambos ha conectado con miles de personas precisamente por esa honestidad con la que muestran su relación. Desde sus inicios en redes sociales hasta proyectos editoriales como Love Rules, Jorge y Diego han hablado abiertamente de sus inseguridades, de las dificultades de vivir inicialmente su relación lejos del ojo público y de los desafíos emocionales que enfrentaron antes de asumirse plenamente.

Su autenticidad ha sido una de las claves del éxito de Los Rulés, proyecto digital que se convirtió en una de las plataformas LGBT+ más populares entre las nuevas generaciones mexicanas. Su contenido mezcla humor, anécdotas personales, entretenimiento y conversaciones sinceras sobre pareja, identidad y crecimiento personal.

A la par de las redes sociales, ambos han desarrollado proyectos en teatro, conducción y producción de espectáculos, ampliando su presencia dentro del entretenimiento mexicano.

Y aunque hoy viven una etapa estable, Jorge admite que hay una conversación que sigue apareciendo en su vida: la posibilidad de convertirse en padres.

“Sí, en algún momento, pero no sé, lo pensamos mucho porque está complicado, la adopción como personas de la comunidad es hasta duro de platicar contigo mismo, uno se cuestiona muchas cosas y además hay muchas trabas”, confesó.

La declaración deja ver una realidad que todavía enfrentan muchas parejas de la comunidad LGBT+: el deseo de formar una familia mientras lidian con barreras sociales, emocionales y legales que siguen existiendo.

Por ahora, Jorge y Diego continúan construyendo su historia entre foros de televisión, proyectos digitales y sueños compartidos. Porque aunque el futuro todavía guarda preguntas, ellos parecen tener una certeza absoluta: seguir avanzando juntos.