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Alicia Villarreal y el día en el que su abuela MURIÓ ASESIN4DA, a los 25 años, dejando a una bebé de 15 días

La cantante hizo dolorosas declaraciones sobre la forma en la que a la mamá de su mamá le arrebataron la vida.

Junio 06, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Alicia-Villarreal.jpg

Alicia Villarreal contó cómo asesinaron a su abuela.

YouTube/Instagram

“A mi abuela le dieron un balazo, se murió desangrada”.

Alicia Villarreal vivió un episodio de violencia intrafamiliar por el que salió a pedir ayuda públicamente, al termino de un concierto. Tras realizar la señal internacional de auxilio, hace poco más de un año, la cantante buscó ponerle fin a una relación matrimonial tensa, que vivía en silencio desde 2021, según contó.

Desde entonces, la intérprete ha vivido encontronazos legales con su expareja, Cruz Martínez, de quien logró divorciarse el 6 de agosto de 2025, tras 22 años juntos, y aunque sigue acusándolo por la violencia familiar, física y psicológica ejercida en su contra, el proceso sigue abierto.

En tanto, a través de redes sociales retomó fuerza el relato que le dio fuerza a Villarreal para denunciar a Martínez: se asesinato de su abuela.

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Y es que en una charla que Alicia ofreció a Pati Chapoy, la cantante narró cómo fue que le arrebataron la vida a su abuela materna. Y aunque no abundó en los detalles, sí dijo que fue a ella quien tuvo en la mente cuando puso su mano en alto.

“Tener en mi mente a mi abuela Socorro, yo no la conocí. Ella era mamá de mi mamá. A ella le quitaron la vida a los 25 años, dejando una bebé de 15 días”., contó Alicia visiblemente conmovida.

Y agregó que el sujeto que asesinó a su abuela no era el papá de su mamá, pues él falleció cuando ella tenía dos años.

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“En esa época con lo de la fiebre tifoidea mi abuelo falleció. Mi abuela después de unos años estuvo con otro señor y tuvo esa bebé que es mi tía Marina… a mi abuela le dieron un balazo, se murió desangrada”, narró Villarreal.

‘La Güerita Consentida’ dijo después que ha hablado con sus hijos, pues cree que es un tema que ha acompañado a su familia a lo largo de los años, pues a veces se suelen normalizar ciertas conductas.

“A veces normalizamos esta conducta y es una conducta horrible. Es una locura como hay momentos en tu vida que no puedes saber por qué. Cómo llegaste ahí”, cuestionó.

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Y añadió que “no nos lo merecemos nadie. No puedo entender cómo alguien que ama tanto, pero también ese gran amor se convierte en un odio terrible. En una lucha, es una guerra”, finalizó.

Alicia Villarreal Asesinato
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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