Mamá de Valentín Elizalde confiesa que no había entrado a la recámara de su hijo en 20 AÑOS

“Y sinceramente, sí me da un aliento”.

A punto de cumplirse 20 años de la trágica muerte de Valentín Elizalde, la familia se reunió en Guasave, Sinaloa, para participar de una misa previa al arranque de una gira de la dinastía. Justo en la cripta donde reposan los restos del intérprete de ‘Cómo me duele’ y de su padre, don Everardo, se llevó a cabo la celebración religiosa.

La familia Elizalde convivió con seguidores y amigos del desaparecido ‘Gallo de Oro’. Además, medios locales dan cuenta de que sus hermanos Jesús y Francisco se echaron un palomazo con los éxitos más emblemáticos.

Ante esta nostálgica reunión, llamaron la atención los dichos de doña Camila Valencia, madre de Valentín, quien confesó que a casi 20 años de haber sepultado a su hijo, apenas se atrevió a entrar a la recámara del popular cantante.

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Al estar en la habitación de Elizalde, doña Camila dice que diversas prendas, sombreros y objetos personales le removieron muchas emociones.

“Me da mucho gusto que nos siga visitando la gente allá en el rancho. Ahí tenemos su casa”, mencionó la señora Valencia.

Al tiempo, confesó que constantemente pasan carros por su casa a altas horas de la noche, con música de Valentín a todo volumen y, aunque la despiertan, agradece que lo recuerden con cariño.

“Y sinceramente, sí me da un aliento. Y más que nada, que lleguen los carros con música de ellos en la noche. Y aunque no esté despierta o que no me dejen dormir, pero yo feliz. Van de todas partes de la República y me siento muy orgullosa por ese lado”, indicó.

En tanto, la señora Camila comentó que tras el hallazgo de sombreros, prendas y los objetos que dejó Valentín, no descarta abrir un museo o algún proyecto alusivo.

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La ruptura familiar y la música inédita

Los medios de comunicación cuestionaron a la madre del intérprete sobre el material que dejó ‘El Gallo de Oro’ y que no ha visto la luz, a lo que comentó que “esperemos en Dios que haya música que se pueda liberar”.

Finalmente, aunque en el lugar sólo se encontraba Valentina, una de las hijas de Valentín, y notándose la ausencia de Gabriela y Valeria, la abuela de las jovencitas manifestó: