Sergio Corona recuerda con nostalgia las APUESTAS que hacía con ‘El Loco’ Valdés: “Se hicieron muy famosas”

“Nunca apostamos golpes ni dinero. Eran bromas, cosas que nos hacíamos y se hicieron muy famosas”.

A días de que inicie ‘La Gran Fiesta del Futbol’ en la Ciudad de México, es el primer actor, don Sergio Corona, quien recordó las apuestas que solía hacer con su entrañable amigo, ‘El Loco’ Valdés.

Fue durante una entrevista que ofreció al programa ‘Hoy’ que Corona, nostálgico, rememoró los desafíos que se ponían cada vez que el Club Deportivo Guadalajara se enfrentaba contra el Club América.

“Nunca apostamos golpes ni dinero. Eran bromas, cosas que nos hacíamos y se hicieron muy famosas”, compartió.

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Los retos de ‘El Loco’ y Sergio llegaron a ser tan relevantes entre los televidentes que, incluso los medios de comunicación les preguntaban cuándo y cómo pagaría el perdedor entre ‘Las Chivas’ y ‘Las Águilas’, para poder documentarlo.

“Las personas de la prensa, cuando iba a ser el partido, nos entrevistaban y preguntaban: ‘¿Dónde va a ser la apuesta? ¿Dónde se van a reunir?’ y llegaban (al lugar que les decíamos) y sí, fueron muy populares mis apuestas con ‘El Loco’ Valdés”, precisó.

En los mencionados desafíos, don Sergio apoyaba al Guadalajara, mientras que su amigo era seguidor fiel del América, por lo que en sus retos solían portar gorras o playeras de su equipo.

La tradición del “ridículo”

Las apuestas entre Valdés y Corona se convirtieron en una legendaria tradición del futbol que llevaron a cabo por más de 40 años y se realizaba cada que ambos equipos distaban el Clásico Nacional.

La dupla de comediantes tenía dos reglas específicas para montar sus apuestas: que no hubiera dinero ni agresiones de por medio y que el castigo debía consistir en actos cómicos, desafíos o ridículos públicos para el perdedor.

Los castigos más famosos

Sergio y Manuel hicieron de todo para ridiculizar al otro cuando resultaba perdedor, sin embargo hubo algunas apuestas que se mantienen en la mente de sus fervientes seguidores:

Cubetazos de agua: En su primera gran apuesta oficial, misma que ocurrió durante la temporada 1983-1984, acordaron que por cada gol que anotara el equipo contrario, el perdedor recibiría un cubetas de agua. En ese momento perdió Corona.



‘El Striptease’: Uno de los retos más divertidos y que perdió ‘El Loco’ Valdés fue cuando tuvo que vestirse de mujer e irse quitando la ropa en plena Avenida Reforma. Al ritmo de la música, Manuel se despojó de sus prendas hasta terminar en diminuta tanga.

Las diversas humillaciones entre el par de amigos incluyeron salidas a la calle, a los mercados, usando ropa estrafalaria, en vestido hawaiano, bailes o lavar el auto del ganador, entre muchas otras.

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¿Cómo nació la amistad de ‘El Loco’ y Sergio y cómo terminaron las apuestas?

Fue en la década de 1950, cuando nació su gran amistad mientras trabajaban en el teatro. Al mismo tiempo, comenzó su rivalidad futbolística que se trasladó a las apuestas para mantener el buen humor y la camaradería.

Desafortunadamente, la tradición de las apuestas llegó a su fin ante el deterioro de salud y el fallecimiento posterior de Manuel Valdés. Sergio Corona ha mencionado en varias ocasiones que tras la pérdida de su gran amigo, no tendría sentido continuar con la tradición.