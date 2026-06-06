Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Sergio Corona recuerda con nostalgia las APUESTAS que hacía con ‘El Loco’ Valdés: “Se hicieron muy famosas”

Los retos entre amigos se convirtieron en una legendaria tradición del futbol que llevaron a cabo por más de 40 años.

Junio 06, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Loco-Valdes-Corona.jpg

Sergio Corona y ‘El Loco’ Valdés protagonizaron divertidas apuestas.

Instagram

“Nunca apostamos golpes ni dinero. Eran bromas, cosas que nos hacíamos y se hicieron muy famosas”.

A días de que inicie ‘La Gran Fiesta del Futbol’ en la Ciudad de México, es el primer actor, don Sergio Corona, quien recordó las apuestas que solía hacer con su entrañable amigo, ‘El Loco’ Valdés.

Fue durante una entrevista que ofreció al programa ‘Hoy’ que Corona, nostálgico, rememoró los desafíos que se ponían cada vez que el Club Deportivo Guadalajara se enfrentaba contra el Club América.

“Nunca apostamos golpes ni dinero. Eran bromas, cosas que nos hacíamos y se hicieron muy famosas”, compartió.

TE RECOMENDAMOS: Murió Antonio ‘El Ratón’ Valdés, hermano de ‘Don Ramón’ y ‘El Loco’ Valdés

Los retos de ‘El Loco’ y Sergio llegaron a ser tan relevantes entre los televidentes que, incluso los medios de comunicación les preguntaban cuándo y cómo pagaría el perdedor entre ‘Las Chivas’ y ‘Las Águilas’, para poder documentarlo.

“Las personas de la prensa, cuando iba a ser el partido, nos entrevistaban y preguntaban: ‘¿Dónde va a ser la apuesta? ¿Dónde se van a reunir?’ y llegaban (al lugar que les decíamos) y sí, fueron muy populares mis apuestas con ‘El Loco’ Valdés”, precisó.

En los mencionados desafíos, don Sergio apoyaba al Guadalajara, mientras que su amigo era seguidor fiel del América, por lo que en sus retos solían portar gorras o playeras de su equipo.

Historias, novedades y secretos de la gran fiesta del fútbol

Todo lo que necesitas saber del evento que se realiza en México, Canadá y Estados Unidos

memoochoa--.jpg
Famosos
México anuncia a sus 26 seleccionados con emotivo video: sí, Memo Ochoa jugará su sexta copa
El video incluye imágenes del terremoto del 85 y de los goles más épicos de México
Mayo 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
40 años de México 86: ¿Los boletos eran igual de caros que ahora para ver a la Selección Nacional?
Mayo 28, 2026
Famosos
¿Por qué ‘revivió’ Chespirito y por qué critican su acento en el video de la Selección Nacional?
Mayo 31, 2026
Famosos
¿Quién es la nueva Chiquitibum? Una influencer ocuparía el lugar de Mar Castro
Abril 09, 2026
Viral
Sorteo de la gran fiesta del fútbol: ¿En qué grupo quedó México y dónde jugará?
Diciembre 05, 2025
perro-bermudez-mundial.jpg
Famosos
Enrique ‘El Perro’ Bermúdez regresó del retiro y está listo para la gran fiesta del fútbol
Diciembre 02, 2025
 · 
Edson Vázquez
mudial de fubtol vix.jpg
Famosos
¿Dónde y cómo se podrán ver en México los 104 partidos del Mundial 2026?
Enero 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
seleccion mexicana el equipo tricolor (1).jpg
Famosos
“El equipo tricolor”, la canción del Mundial 86 que engañó a la afición con voces falsas de los seleccionados
Abril 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
alberto estrella mexico 86.jpg
Famosos
40 años de México 86: Así luce la bailarina que acompañó a Alberto Estrella en la legendaria inauguración
Mayo 21, 2026
 · 
Alejandro Flores

La tradición del “ridículo”

Las apuestas entre Valdés y Corona se convirtieron en una legendaria tradición del futbol que llevaron a cabo por más de 40 años y se realizaba cada que ambos equipos distaban el Clásico Nacional.

La dupla de comediantes tenía dos reglas específicas para montar sus apuestas: que no hubiera dinero ni agresiones de por medio y que el castigo debía consistir en actos cómicos, desafíos o ridículos públicos para el perdedor.

Los castigos más famosos

Sergio y Manuel hicieron de todo para ridiculizar al otro cuando resultaba perdedor, sin embargo hubo algunas apuestas que se mantienen en la mente de sus fervientes seguidores:

  • Cubetazos de agua: En su primera gran apuesta oficial, misma que ocurrió durante la temporada 1983-1984, acordaron que por cada gol que anotara el equipo contrario, el perdedor recibiría un cubetas de agua. En ese momento perdió Corona.
  • ‘El Striptease’: Uno de los retos más divertidos y que perdió ‘El Loco’ Valdés fue cuando tuvo que vestirse de mujer e irse quitando la ropa en plena Avenida Reforma. Al ritmo de la música, Manuel se despojó de sus prendas hasta terminar en diminuta tanga.

Las diversas humillaciones entre el par de amigos incluyeron salidas a la calle, a los mercados, usando ropa estrafalaria, en vestido hawaiano, bailes o lavar el auto del ganador, entre muchas otras.

NO TE VAYAS SIN LEER: Sergio Corona habla sobre cuál es su actual estado de salud, tras haber sido hospitalizado de emergencia

¿Cómo nació la amistad de ‘El Loco’ y Sergio y cómo terminaron las apuestas?

Fue en la década de 1950, cuando nació su gran amistad mientras trabajaban en el teatro. Al mismo tiempo, comenzó su rivalidad futbolística que se trasladó a las apuestas para mantener el buen humor y la camaradería.

Desafortunadamente, la tradición de las apuestas llegó a su fin ante el deterioro de salud y el fallecimiento posterior de Manuel Valdés. Sergio Corona ha mencionado en varias ocasiones que tras la pérdida de su gran amigo, no tendría sentido continuar con la tradición.

Manuel Loco Valdés sergio corona Club América Chivas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
lucía méndez (1).jpg
Famosos
Lucía Méndez va a dar al hospital por un accidente en público: “Diosito me ayudó”
Junio 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
mario bezares paco stanley.jpg
Famosos
¿Que sabe Mario Bezares sobre Paco Stanley y su relación con el crimen? Esto revela en documental de ViX
Junio 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
niuka hotspanish.jpg
Famosos
Niurka acusa a HotSpanish de violar 4 puntos de su contrato: “Eso se llama fraude”
Junio 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
supermana.jpg
Famosos
“Sacrifican” a la Supermana en redes; ella se defiende ¡y la vuelven a sacrificar!
Junio 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
youtubers.jpg
Viral
Youtubers que abortaron bebé con síndrome de Down duermen con un arm4 bajo la almohada: “Tenemos miedo”
Jesse y Ashley Ridgway anunciaron su decisión en vivo durante un video en su cuenta de Youtube; ahora reciben amenazas
Junio 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
losrules--.jpg
Famosos
Jorge Anzaldo y Diego Cárdenas, con quien formó Los Rulés, ¿formarán una familia? Esto nos confiesan
Al lado de Diego Cárdenas, con quien formó Los Rulés, vive una etapa de plenitud profesional y emocional, pero admite que formar una familia es una decisión que siguen pensando.
Junio 05, 2026
 · 
Nayib Canaán
galilea-53-cumple.jpg
Famosos
Galilea Montijo cumple 53 años y nos responde: ¿Ya está acostumbrada al escrutinio público, críticas y rumores que la rodean?
Más allá del qué dirán, celebra la vida, el amor e impulsa también a su novio Isaac.
Junio 05, 2026
 · 
Edson Vázquez
luto-familia-peluche.jpg
Famosos
Luto en “La Familia P. Luche": Murió el intérprete del “Licenciado Cortillo”, Abraham Pérez
Descanse en paz el actor.
Junio 05, 2026
 · 
MrPepe Rivero