Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Mascota de la exnovia de ‘Werevertumorro’ sufre IMPACTANTE CAÍDA desde un balcón hasta la calle

Una mujer que pasaba con sus dos perritos por la banqueta queda implantada y auxilia a la mascota de Fernanda Blaz.

Junio 06, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Fernanda-Blaz.jpg

La creadora de contenido se llevó tremendo susto ante la caída de su mascota.

Instagram

“De los peores días de mi vida. Sólo tengo que observarla para ver cómo sigue”.

La creadora de contenido y exnovia del youtuber ‘Werevertumorro’, Fernanda Blaz, compartió el impactante video en el que se observa cómo su mascota sufre una terrible caída desde la ventana de su departamento en la Ciudad de México.

Las cámaras de seguridad instaladas en el exterior del complejo habitacional capturaron el momento en el que ‘Banana’ se desploma desde un balcón del primer piso, cayendo sobre sus cuatro patas y luego rebota en uno de sus costados.

En el momento del accidente, la perrita fue exiliada por una transeúnte, quien paseaba a sus dos mascotas por la banqueta. Al casi recibir el golpe de la mascota, no duda e acercarse y alertar a su dueña.

TE RECOMENDAMOS: José Luis vive en las vías del tren, le quitaron a su perra y sus cachorros pero luchó hasta recuperarlos

La tiktoker explicó que, tras la caída de su mascota, llevó a ‘Banana’ a una revisión médica de urgencia donde los veterinarios le revelaron que la perrita no tenía ninguna costilla rota.

Al tiempo, y luego de realizarle estudios clínicos, dieron a conocer que sus órganos, como el corazón y sus pulmones, se encontraban en perfectas condiciones, pese a la distancia de la caída y el tamaño del animal de compañía.

Te puede interesar:
Emiliano-Aguilar-demanda.jpg
Famosos
Emiliano Aguilar explota contra la hija de Carmen Salinas POR DEMANDARLO: “dije puras verdades”
Junio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Carlos-Torres.jpg
Famosos
Reaparece protagonista de ‘La hija del jardinero’; se alejó de la actuación ante EL CÁNCER Y LA BANCARROTA
Junio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Luchador-Tempo.jpg
Famosos
Querido luchador mexicano sufre trágica muerte; FUE ATROPELLADO mientras se dirigía a la arena a dar función
Junio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jorge-Ortiz-de-Pinedo.jpg
Famosos
Jorge Ortiz de Pinedo confiesa que estuvo “a punto de perder la vida” POR UN INFARTO; ¿cómo se encuentra?
Junio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Julio-Ibanez.jpg
Famosos
Liberan a Julio Ibáñez, el reportero de TUDN, tras dos meses PRESO Y EN CUSTODIA en Sudáfrica
Junio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Susana-Zabaleta.jpg
Famosos
Susana Zabaleta destapa que Azteca LA VETÓ tras la polémica de “prensa digna” y Pati Chapoy la dejó en visto
Junio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Valentin-Elizalde.jpg
Famosos
Mamá de Valentín Elizalde confiesa que no había entrado a la recámara de su hijo en 20 AÑOS
Junio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hija-Ivonne-Montero.jpg
Famosos
Ivonne Montero habla de LAS SECUELAS que enfrenta su hija Antonella ante varias cirugías cardíacas
Junio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

¿Cómo cayó ‘Banana’ desde el balcón?

A través de una transmisión en vivo en TikTok, la creadora contó que se encontraba en su sala junto a una amiga, cuando la perrita salió corriendo al balcón, impulsándose con las patas traseras. Asimismo, agregó que su acción fue debido a que abajo se encontraban otros perros.

Finalmente, Blaz explicó que le administraron analgésicos a la perrita para el dolor. Y agregó que no pudo reaccionar tan rápido como esperaba durante el incidente debido a que se quedó en un estado de shock, que le impidió agilizarse y levantarse para buscar ayuda.

@fernandablaz

El susto de la vida 😭😭

♬ sonido original - Fernanda Blaz

¿Quién es Fernanda Blaz?

La tiktoker comenzó su carrera en el modelaje, siendo imagen de diversas marcas. Es originaria de Xalapa, Veracruz, pero se mudó a la Ciudad de México para desarrollar su trayectoria.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¡Se salvó! Una mujer se convierte en heroína al luchar contra osos para salvar a su perro

Inició una relación sentimental con ‘Werevertumorro’, y también decidió enfocarse a crecer en las redes sociales, con ayuda de su entonces novio.

En una entrevista con ‘Un Tal Fredo’, Fernanda reveló que desde que comenzó su carrera en redes sociales fue Gabriel Montiel, su expareja, quien se encargó de manejar sus cuentas, junto con su equipo, por lo que ella no sabía cuánto ganaba con exactitud, lo que con el paso del tiempo se convirtió en un problema.

También destapó que junto al ‘Werevertumorro’ sufrió infidelidades.

Fernanda Blaz Mascotas Werevertumorro
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
lucía méndez (1).jpg
Famosos
Lucía Méndez va a dar al hospital por un accidente en público: “Diosito me ayudó”
Junio 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
mario bezares paco stanley.jpg
Famosos
¿Que sabe Mario Bezares sobre Paco Stanley y su relación con el crimen? Esto revela en documental de ViX
Junio 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
niuka hotspanish.jpg
Famosos
Niurka acusa a HotSpanish de violar 4 puntos de su contrato: “Eso se llama fraude”
Junio 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
supermana.jpg
Famosos
“Sacrifican” a la Supermana en redes; ella se defiende ¡y la vuelven a sacrificar!
Junio 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
youtubers.jpg
Viral
Youtubers que abortaron bebé con síndrome de Down duermen con un arm4 bajo la almohada: “Tenemos miedo”
Jesse y Ashley Ridgway anunciaron su decisión en vivo durante un video en su cuenta de Youtube; ahora reciben amenazas
Junio 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
losrules--.jpg
Famosos
Jorge Anzaldo y Diego Cárdenas, con quien formó Los Rulés, ¿formarán una familia? Esto nos confiesan
Al lado de Diego Cárdenas, con quien formó Los Rulés, vive una etapa de plenitud profesional y emocional, pero admite que formar una familia es una decisión que siguen pensando.
Junio 05, 2026
 · 
Nayib Canaán
galilea-53-cumple.jpg
Famosos
Galilea Montijo cumple 53 años y nos responde: ¿Ya está acostumbrada al escrutinio público, críticas y rumores que la rodean?
Más allá del qué dirán, celebra la vida, el amor e impulsa también a su novio Isaac.
Junio 05, 2026
 · 
Edson Vázquez
luto-familia-peluche.jpg
Famosos
Luto en “La Familia P. Luche": Murió el intérprete del “Licenciado Cortillo”, Abraham Pérez
Descanse en paz el actor.
Junio 05, 2026
 · 
MrPepe Rivero