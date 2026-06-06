Mascota de la exnovia de ‘Werevertumorro’ sufre IMPACTANTE CAÍDA desde un balcón hasta la calle

“De los peores días de mi vida. Sólo tengo que observarla para ver cómo sigue”.

La creadora de contenido y exnovia del youtuber ‘Werevertumorro’, Fernanda Blaz, compartió el impactante video en el que se observa cómo su mascota sufre una terrible caída desde la ventana de su departamento en la Ciudad de México.

Las cámaras de seguridad instaladas en el exterior del complejo habitacional capturaron el momento en el que ‘Banana’ se desploma desde un balcón del primer piso, cayendo sobre sus cuatro patas y luego rebota en uno de sus costados.

En el momento del accidente, la perrita fue exiliada por una transeúnte, quien paseaba a sus dos mascotas por la banqueta. Al casi recibir el golpe de la mascota, no duda e acercarse y alertar a su dueña.

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La tiktoker explicó que, tras la caída de su mascota, llevó a ‘Banana’ a una revisión médica de urgencia donde los veterinarios le revelaron que la perrita no tenía ninguna costilla rota.

Al tiempo, y luego de realizarle estudios clínicos, dieron a conocer que sus órganos, como el corazón y sus pulmones, se encontraban en perfectas condiciones, pese a la distancia de la caída y el tamaño del animal de compañía.

¿Cómo cayó ‘Banana’ desde el balcón?

A través de una transmisión en vivo en TikTok, la creadora contó que se encontraba en su sala junto a una amiga, cuando la perrita salió corriendo al balcón, impulsándose con las patas traseras. Asimismo, agregó que su acción fue debido a que abajo se encontraban otros perros.

Finalmente, Blaz explicó que le administraron analgésicos a la perrita para el dolor. Y agregó que no pudo reaccionar tan rápido como esperaba durante el incidente debido a que se quedó en un estado de shock, que le impidió agilizarse y levantarse para buscar ayuda.

¿Quién es Fernanda Blaz?

La tiktoker comenzó su carrera en el modelaje, siendo imagen de diversas marcas. Es originaria de Xalapa, Veracruz, pero se mudó a la Ciudad de México para desarrollar su trayectoria.

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Inició una relación sentimental con ‘Werevertumorro’, y también decidió enfocarse a crecer en las redes sociales, con ayuda de su entonces novio.

En una entrevista con ‘Un Tal Fredo’, Fernanda reveló que desde que comenzó su carrera en redes sociales fue Gabriel Montiel, su expareja, quien se encargó de manejar sus cuentas, junto con su equipo, por lo que ella no sabía cuánto ganaba con exactitud, lo que con el paso del tiempo se convirtió en un problema.

También destapó que junto al ‘Werevertumorro’ sufrió infidelidades.