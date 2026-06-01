Susana Zabaleta destapa que Azteca LA VETÓ tras la polémica de “prensa digna” y Pati Chapoy la dejó en visto

“No entiendo cómo se enojan conmigo después de que Ricardo Pérez me defienda ante una prensa que me quiere atacar y ahora estoy vetada”.

La actriz y cantante Susana Zavaleta reveló que TV Azteca la tiene vetada tras la controversia que surgió luego de la reacción de su novio, el standupero Ricardo Pérez, durante un encuentro con la prensa.

Y es que hace varios meses, cuando Susana tuvo un encontronazo con reporteros, mismos que terminaron gritándole “prensa digna” y negándose a entrevistarla tras un supuesto tropiezo, y que detonó en que Pérez se molestara y reclamara a los medios, habría originado la censura a Zabaleta de la televisora.

En medio de las críticas que recibió la también soprano por la actitud en la que defendió a su pareja y al asegurar que no comprendía por qué el enojo terminó dirigido hacia ella, particularmente y desde su punto de vista, porque el comediante solamente intentó defenderla.

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“No entiendo cómo se enojan conmigo después de que Ricardo Pérez me defienda ante una prensa que me quiere atacar y ahora estoy vetada”, expresó Susana.

Pese a la controversia, la intérprete también dejó en claro que mantiene el cariño y respeto por la líder de ‘Ventaneando’, a quien dijo haberle escrito en medio del conflicto.

“Yo le escribía a Pati Chapoy: ‘No es tiempo de estar separados, es tiempo de estar unidos, vienen tiempos difíciles’”, compartió la cantante.

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Sin embargo, la actriz también destapó que no recibió respuesta, hecho que no interfiere en la admiración que siente por la periodista.