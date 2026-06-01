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Susana Zabaleta destapa que Azteca LA VETÓ tras la polémica de “prensa digna” y Pati Chapoy la dejó en visto

La cantante hizo público que le escribió a Pati Chapoy para aclarar lo ocurrido, pero no recibió respuesta.

Junio 01, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Susana Zabaleta dio a conocer que TV Azteca la tiene vetada.

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“No entiendo cómo se enojan conmigo después de que Ricardo Pérez me defienda ante una prensa que me quiere atacar y ahora estoy vetada”.

La actriz y cantante Susana Zavaleta reveló que TV Azteca la tiene vetada tras la controversia que surgió luego de la reacción de su novio, el standupero Ricardo Pérez, durante un encuentro con la prensa.

Y es que hace varios meses, cuando Susana tuvo un encontronazo con reporteros, mismos que terminaron gritándole “prensa digna” y negándose a entrevistarla tras un supuesto tropiezo, y que detonó en que Pérez se molestara y reclamara a los medios, habría originado la censura a Zabaleta de la televisora.

En medio de las críticas que recibió la también soprano por la actitud en la que defendió a su pareja y al asegurar que no comprendía por qué el enojo terminó dirigido hacia ella, particularmente y desde su punto de vista, porque el comediante solamente intentó defenderla.

TE RECOMENDAMOS: Susana Zabaleta denuncia misoginia en abucheos de la prensa: “Si tienen algo que decir, díganselo a Ricardo”

“No entiendo cómo se enojan conmigo después de que Ricardo Pérez me defienda ante una prensa que me quiere atacar y ahora estoy vetada”, expresó Susana.

Pese a la controversia, la intérprete también dejó en claro que mantiene el cariño y respeto por la líder de ‘Ventaneando’, a quien dijo haberle escrito en medio del conflicto.

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“Yo le escribía a Pati Chapoy: ‘No es tiempo de estar separados, es tiempo de estar unidos, vienen tiempos difíciles’”, compartió la cantante.

NO TE VAYAS SIN LEER: Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta, explota contra la prensa: “vienen a buscar un chisme”

Sin embargo, la actriz también destapó que no recibió respuesta, hecho que no interfiere en la admiración que siente por la periodista.

“No (me respondió Pati Chapoy, pero) siempre la voy a querer y admirar por todo lo que ha hecho por mí y por mis hijos”, concluyó Susana.

TV AZTECA Susana Zabaleta
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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