Liberan a Julio Ibáñez, el reportero de TUDN, tras dos meses PRESO Y EN CUSTODIA en Sudáfrica

“Hoy la autoridad judicial en Sudáfrica ha liberado y devuelto sus pasaportes a nuestros compañeros Julio Ibáñez y Daniel García”.

Tras vivir una “pesadilla” que duró dos meses, se dio a conocer que Julio Ibáñez y su compañero, el camarógrafo Daniel García, ya fueron liberados en Sudáfrica y se espera que las siguientes horas se reúnan con sus familias.

Fue la propia TUDN quien confirmo que durante la madrigada del martes, las autoridades judiciales de aquel país liberó a los dos mexicanos, al tiempo que les entregó sus pasaportes.

“Luego de más de dos meses, hoy la autoridad judicial en Sudáfrica ha liberado y devuelto sus pasaportes a nuestros compañeros Julio Ibáñez y Daniel García.

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“Agradecemos mucho el apoyo de todos los comunicadores de TUDN México, de toda la radio y televisión mexicana (CIRT) y, sobre todo, de los aficionados del futbol que siguieron y se pronunciaron sobre este tema”, se puede leer en un comunicado que emitieron.

Al tiempo, mencionaron que tanto Julio como Daniel estarán arribando a México durante el miércoles 3 de junio.

¿Qué pasó con el reportero y el camarógrafo de TUDN?

Los comunicadores se contratan detenidos desde marzo tras haber sido arrestados por volar un dron en una zona restringida. Ambos fueron arrestados mientras realizaban una transmisión en vivo en redes sociales.

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Las autoridades de Sudáfrica les hicieron un juicio tras haber violado las leyes del país, sin embargo, los delitos por los que fueron capturados eran menores, por lo que se consiguió su liberación tras el pago de una multa.