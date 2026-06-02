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Liberan a Julio Ibáñez, el reportero de TUDN, tras dos meses PRESO Y EN CUSTODIA en Sudáfrica

El periodista deportivo y su camarógrafo no podían abandonar el país mientras eran investigados por terrorismo.

Junio 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El reportero Julio Ibáñez no puede salir de Sudáfrica.

Instagram

“Hoy la autoridad judicial en Sudáfrica ha liberado y devuelto sus pasaportes a nuestros compañeros Julio Ibáñez y Daniel García”.

Tras vivir una “pesadilla” que duró dos meses, se dio a conocer que Julio Ibáñez y su compañero, el camarógrafo Daniel García, ya fueron liberados en Sudáfrica y se espera que las siguientes horas se reúnan con sus familias.

Fue la propia TUDN quien confirmo que durante la madrigada del martes, las autoridades judiciales de aquel país liberó a los dos mexicanos, al tiempo que les entregó sus pasaportes.

“Luego de más de dos meses, hoy la autoridad judicial en Sudáfrica ha liberado y devuelto sus pasaportes a nuestros compañeros Julio Ibáñez y Daniel García.

TE RECOMENDAMOS: ¿Le dieron 5 años de prisión como sentencia al reportero de TUDN acusado de TERRORISMO en Sudáfrica?

“Agradecemos mucho el apoyo de todos los comunicadores de TUDN México, de toda la radio y televisión mexicana (CIRT) y, sobre todo, de los aficionados del futbol que siguieron y se pronunciaron sobre este tema”, se puede leer en un comunicado que emitieron.

Al tiempo, mencionaron que tanto Julio como Daniel estarán arribando a México durante el miércoles 3 de junio.

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¿Qué pasó con el reportero y el camarógrafo de TUDN?

Los comunicadores se contratan detenidos desde marzo tras haber sido arrestados por volar un dron en una zona restringida. Ambos fueron arrestados mientras realizaban una transmisión en vivo en redes sociales.

NO TE VAYAS SIN LEER: Caso Julio Ibáñez: el reportero de TUDN que NO PUEDE VOLVER a México tras estar preso en Sudáfrica

Las autoridades de Sudáfrica les hicieron un juicio tras haber violado las leyes del país, sin embargo, los delitos por los que fueron capturados eran menores, por lo que se consiguió su liberación tras el pago de una multa.

TUDN reportero
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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