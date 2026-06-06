Emiliano Aguilar sale de pleito con su mánager: lo acusa de quedarse con dinero y contratos

Primero dijo que terminaban en buenos términos.

“Nomás cada quien agarró por su lado”, dijo Emiliano Aguilar en u video en el que anunció que se separaba de Roque y los empolvados, su agencia de representación y creatividad con la que trabajó desde hace un lustro.

De hecho, Rocke y los empolvados también publicaron un video en el que repetían las misma amabilidad: “Te deseamos mucha suerte, Emiliano”, dijeron.

Pero bastó un día para que las cosas cambiaran.

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¿Qué pasó entre Emiliano Aguilar y los Empolvados?

Emiliano volvió a tomar su cuenta de Instagram para incendiar su relación con los Empolvados.

"¿Qué onda? ¿Cómo andan? Buenas noches. Nomás les quería comentar algo. Todas las negociaciones que se hicieron con Rocke, todas las cosas que pasaron con Roque de negocios, contratos, llamadas, no sé... no existen pues conmigo":

Emiliano Aguilar se encuentra ahora mismo en un momento cúspide de su carrera. El pleito con su familia lo colocó en el centro de la discusión pública, lo que aprovechó para hacer lanzamientos musicales que se han hecho virales. El más reciente, una especie de homenaje a don Antonio Aguilar, su abuelo.

Pero la separación con Roque parece que anuncia una tormenta en su vida.

“Él no me dijo nada, nunca me dijo nada (de los contratos). Recibió anticipos, recibió todo este tipo de cosas, y yo no supe nada de eso”.

El rompimiento, todo indica, fue tan abrupto que no dio tiempo para hacer el traspaso de la administración de los activos de Emiliano, incluyendo contratos vigentes y negociaciones en curso.

“Una disculpa a todas las personas que él habló con ustedes, pero este... yo no sabía nada, la neta yo no sabía nada.Entonces cualquier cosa, si le dieron anticipos, si le dieron cualquier cosa, yo no he recibido nada, entonces se pueden dirigir con él”.

Acusó a Roque de negociar a sus espaldas y quedarse con el dinero de los anticipos, mientras que él trabajaba en su música.