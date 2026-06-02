Reaparece protagonista de ‘La hija del jardinero’; se alejó de la actuación ante EL CÁNCER Y LA BANCARROTA

“El doctor me dijo que sacaron de mi cuerpo un monstruo enorme. El más peligroso de todos”.

Era 2003, cuando la telenovela ‘La Hija del Jardinero’ gozaba de fama. Sus protagonistas, Mariana Ochoa y Carlos Torres recibían el reconocimiento fuera de las pantallas, sin embargo, a más de 20 años, para el actor la vida le cambió por completo.

Y es que Torres, también recordado por aparecer en ‘Amor en Custodia’ enfrentó una de las pruebas más difíciles de su vida al ser diagnosticado con cáncer.

El padecimiento del actor no sólo puso a prueba su fortaleza física y emocional, también tuvo un fuerte impacto en su estabilidad económica, llevándolo a la bancarrota.

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“Hola, soy un sobreviviente de cáncer. Hace año y medio me diagnosticaron la enfermedad y desde entonces la vida se transformó. Primero me operaron, el doctor me dijo que sacaron de mi cuerpo un monstruo enorme. El más peligroso de todos”, compartió en 2023 a través de sus redes sociales.

Ante la dura realidad, Carlos se alejó de las pantallas. También lo hizo con sus apariciones públicas y su actividad digital. Sin embargo, recientemente reapareció en Guadalajara, ciudad donde reside desde hace años y en donde vive una etapa de reconstrucción, según da cuenta Publimetro.

Carlos asistió a la presentación de ‘Ícaro’, un espectáculo teatral que se muestra en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de Guadalajara, y ahí fue abordado por la prensa. El histrión contó al diario que lejos del ritmo acelerado de la ciudad de México se ha permitido reencontrarse consigo mismo.

“Súper bien, yo soy de aquí. Yo soy de Guadalajara, me fui por mi carrera 30 años a la Ciudad de México. Y ahora por recomendación del médico me dijo ‘vete un ratito para allá’. Y estoy muy bien, estoy renovando energías y viviendo una nueva etapa”.

La pausa también le ha servido para reflexionar sobre su carrera y comenzar a construir nuevos proyectos, y aunque todavía no hay nada confirmado, afirma que mantiene intactas las ganas de volver a la actuación.

“De momento todavía no hay nada definido. Pero sí, es lo que sé hacer, lo hago bien según lo que me dice el público. Lo disfruto. Y sí, la intención es si las puertas se vuelven a abrir, volver a los foros y volver a los escenarios. Con mucho gusto”, compartió.

Y a pesar de su distanciamiento con el entorno digital, Carlos asegura que el cariño del público continua acompañándolo.

“Sí, yo me distancié un poco de las redes sociales. Por diversas razones. Pero sí, la gente me sigue preguntando, la gente me sigue mostrando su afecto, su cariño, su interés”.

Y cada vez que vuelve a asomarse a internet encuentra mensajes que le recuerdan el lugar que conserva en el corazón de sus seguidores.

“Me preguntan, Carlos, ¿cómo estás? De pronto que me vuelvo a asomar, ha sido una pausa larga en las redes sociales. Pero me vuelvo a asomar y veo que alguien pregunta, alguien sabe de Carlos, qué pasó, dónde está. Y entonces les contesto”.

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Y añadió que agradece “muchísimo estas muestras de que a la gente le guste mi trabajo y que sigan recordando que por aquí estoy. Y que de alguna manera la vida me está preparando para retomar y para regresar con más fuerza. Con más confianza, con más renovación y aprovechar esta nueva etapa que Dios me está permitiendo”, indicó.

Torres, visiblemente emocionado y recuperado de la enfermedad, revela:

“Estoy en paz. La felicidad yo creo que es algo efímero. La felicidad son pequeños momentos que se van presentando de aciertos en la vida y que se disfrutan. Pero estoy en paz y esa paz creo que me acerca cada vez a tener más momentos más frecuentes de felicidad”, concluyó.