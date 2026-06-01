Ivonne Montero habla de LAS SECUELAS que enfrenta su hija Antonella ante varias cirugías cardíacas

“Nos dijeron que salía una pequeña arritmia”.

La actriz Ivonne Montero abrió su corazón para hablar de su principal preocupación: la salud de su hija Antonella. Y es que desde su nacimiento, la jovencita de 13 años, enfrenta una delicada afección cardíaca congénita que la ha llevado a enfrentar diversos procedimientos médicos.

Fue en un reciente encuentro con la prensa que la exintegrante de ‘La Casa de Los Famosos’ compartió cómo ha evolucionado su única hija tras las cirugías a las que ha sido sometida, incluida una intervención a corazón abierto.

Montero explicó que la condición médica de la menor fue detectada en sus primeros meses de vida y desde entonces han mantenido un seguimiento constante para vigilar su evolución y atender cualquier complicación derivada del padecimiento.

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Además, ambas han aprendido a adaptarse a una rutina marcada por consultas, estudios y cuidados especiales.

Durante su aislamiento en el reality show, Ivonne relató que su hija nació “con las dos arterias en un solo ventrículo”, lo que afecta directamente la oxigenación de su organismo.

Como resultado de esa condición, los médicos han tenido que intervenir a la niña desde temprana edad para ampliar su arteria pulmonar y poder reconstruir parte de su corazón mediante la colocación de parches especiales.

Antonella comenzó a enfrentar operaciones desde los nueve meses y cuando cumplió dos años le hicieron una cirugía a corazón abierto.

¿Cuál es el estado de salud actual de Antonella?

Montero despejó las preocupaciones y destacó que “afortunadamente en la última visita que tuvimos al hospital, que fue en marzo, nos dijeron que salía, que está muy bien, una pequeña arritmia, que está controlada, pero es una arritmia, esperada por todos los procedimientos que ha tenido su corazón”.

Debido a la cardiopatía congénita, la niña que tuvo Ivonne con el fallecido Fabio Melanitto: “tendrá restricciones, nada de ejercicio, de sobreesfuerzo, (aunque) ella puede correr, puede hacer todo lo que quiera, ella es futbolera a morir”, reveló la protagonista de ‘La Loba’.

A pregunta expresa de los reporteros sobre si Antonella tiene la certeza de su condición de salud, Ivonne aseguró que “está completamente consciente”.

En 2024, Antonella fue sometida a una delicada cirugía a corazón abierto para corregirle la cardiopatía.

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El otro padecimiento que enfrenta la hija de Ivonne Montero

Además de los problemas con su corazón, la menor también tiene un quiste en la nariz. Éste estaría relacionado con la misma cardiopatía con la que nació y aunque es benigno y no le ha generado problemas graves, continúa siendo monitoreado por especialistas.

Ivonne destacó que este padecimiento no ha influido en la autoestima de su hija ni en las actividades que realiza e incluso, aunque han podido poner sobre la mesa la posibilidad de erradicarlo, la propia Antonella se ha negado.