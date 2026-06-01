Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Ivonne Montero habla de LAS SECUELAS que enfrenta su hija Antonella ante varias cirugías cardíacas

La jovencita de 13 años nació con una cardiopatía, por ello ha tenido que someterse a muchas operaciones. ¿Cuál es su estado de salud? Su mamá lo confiesa.

Junio 01, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Hija-Ivonne-Montero.jpg

Antonella, la hija de Ivonne Montero, enfrenta secuelas tras la cardíaca congénita que padece.

YouTube/Instagram

“Nos dijeron que salía una pequeña arritmia”.

La actriz Ivonne Montero abrió su corazón para hablar de su principal preocupación: la salud de su hija Antonella. Y es que desde su nacimiento, la jovencita de 13 años, enfrenta una delicada afección cardíaca congénita que la ha llevado a enfrentar diversos procedimientos médicos.

Fue en un reciente encuentro con la prensa que la exintegrante de ‘La Casa de Los Famosos’ compartió cómo ha evolucionado su única hija tras las cirugías a las que ha sido sometida, incluida una intervención a corazón abierto.

Montero explicó que la condición médica de la menor fue detectada en sus primeros meses de vida y desde entonces han mantenido un seguimiento constante para vigilar su evolución y atender cualquier complicación derivada del padecimiento.

TE RECOMENDAMOS: Ivonne Montero vio el alma en pena de Fabio Melanitto llorando: “no entiendo qué me está pasando”

Además, ambas han aprendido a adaptarse a una rutina marcada por consultas, estudios y cuidados especiales.

Durante su aislamiento en el reality show, Ivonne relató que su hija nació “con las dos arterias en un solo ventrículo”, lo que afecta directamente la oxigenación de su organismo.

Como resultado de esa condición, los médicos han tenido que intervenir a la niña desde temprana edad para ampliar su arteria pulmonar y poder reconstruir parte de su corazón mediante la colocación de parches especiales.

Antonella comenzó a enfrentar operaciones desde los nueve meses y cuando cumplió dos años le hicieron una cirugía a corazón abierto.

¿Cuál es el estado de salud actual de Antonella?

Montero despejó las preocupaciones y destacó que “afortunadamente en la última visita que tuvimos al hospital, que fue en marzo, nos dijeron que salía, que está muy bien, una pequeña arritmia, que está controlada, pero es una arritmia, esperada por todos los procedimientos que ha tenido su corazón”.

Debido a la cardiopatía congénita, la niña que tuvo Ivonne con el fallecido Fabio Melanitto: “tendrá restricciones, nada de ejercicio, de sobreesfuerzo, (aunque) ella puede correr, puede hacer todo lo que quiera, ella es futbolera a morir”, reveló la protagonista de ‘La Loba’.

A pregunta expresa de los reporteros sobre si Antonella tiene la certeza de su condición de salud, Ivonne aseguró que “está completamente consciente”.

En 2024, Antonella fue sometida a una delicada cirugía a corazón abierto para corregirle la cardiopatía.

NO TE VAYAS SIN LEER: Ivonne Montero acusa a Omar Suárez de provocar el rompimiento con su novio

El otro padecimiento que enfrenta la hija de Ivonne Montero

Además de los problemas con su corazón, la menor también tiene un quiste en la nariz. Éste estaría relacionado con la misma cardiopatía con la que nació y aunque es benigno y no le ha generado problemas graves, continúa siendo monitoreado por especialistas.

Ivonne destacó que este padecimiento no ha influido en la autoestima de su hija ni en las actividades que realiza e incluso, aunque han podido poner sobre la mesa la posibilidad de erradicarlo, la propia Antonella se ha negado.

“Es una niña muy segura de sí misma, es independiente, de repente se cocina, se hace su desayuno, es una niña muy alegre”.

Ivonne Montero Enfermedad Cardíaca
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
masterchef (4).jpg
Famosos
Todos los cocineros de MasterChef lloran por la segunda eliminada
Mayo 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
masterchef (3).jpg
Famosos
Héctor Parra llama desde la cárcel a su hija Daniela y provoca emotivo momento en MasterChef
Mayo 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
chespirito convocados.jpg
Famosos
¿Por qué ‘revivió’ Chespirito y por qué critican su acento en el video de la Selección Nacional?
Mayo 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
memoochoa--.jpg
Famosos
México anuncia a sus 26 seleccionados con emotivo video: sí, Memo Ochoa jugará su sexta copa
Mayo 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
wendy guevara nicola porcella casa.jpg
Famosos
Wendy Guevara descubre que Nicola Porcella tiene problemas con su ropa interior ¡y lo muestra en Youtube!
La influencer entró a su recámara cuando Nicola no estaba
Mayo 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
maribel guardia cumpleaños.jpg
Famosos
¿Tribu africana adora a Maribel Guardia como una diosa? Video desata controversia
La actriz y cantante publicó el video en el que besan dos de sus fotos y la felicitan por su cumpleaños
Mayo 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
paola marquez.jpg
Paola Márquez, influencer hallada sin vida en su casa, hizo una última transmisión horas antes de morir
La creadora de contenido dejó también un perturbador mensaje en Instagram
Mayo 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
emiliano aguilar pepe aguilar.jpg
Famosos
Emiliano acusa a su papá Pepe Aguilar: “Pasaron nueve meses sin que me hablara”
El cantante dice, sin embargo, que está seguro del amor de su padre
Mayo 31, 2026
 · 
Alejandro Flores