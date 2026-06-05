Galilea Montijo cumple 53 años y nos responde: ¿Ya está acostumbrada al escrutinio público, críticas y rumores que la rodean?

Este 5 de junio, en el programa Hoy, Galilea Montijo celebró 53 años de vida. Hace unos días, la encontramos en un evento junto a su novio, y uno de los temas que inevitablemente surgen durante su encuentro con la prensa son las críticas que han surgido alrededor de la relación que sostiene con Isaac Moreno, especialmente aquellas que cuestionan su vida laboral.

Con tranquilidad, Isaac dejó claro que continúa desarrollando sus propios proyectos profesionales y que su presencia constante junto a la conductora no significa que haya dejado de trabajar.

“Yo siempre la apoyo en todo, la acompaño, estoy a su lado, y es porque yo trabajo online, estamos en el 2024 y ya hay muchísima gente que trabaja online, yo tengo mi agencia deportiva con cientos de clientes por todo el mundo y cuando estoy a su lado, obviamente le echo una mano, le apoyo, le animo, pero estoy trabajando en lo mío, me llevo mi ordenador, atiendo a mis clientes, y también estoy trabajando en mi marca de suplementación, así que ahora está aquí ella apoyándome a mí, es algo que le agradezco muchísimo, y creo que hacemos un equipo increíble los dos juntos y estoy muy orgulloso de que esté a mi lado”.

Galilea Montijo y su novio Isaac Octavio Lazcano

Acostumbrada desde hace años al escrutinio público, Galilea reconoció que aprendió a vivir con los comentarios y rumores que aparecen alrededor de su nombre.

“Ya estoy acostumbrada a los rumores, estoy acostumbrada a ciertas notas, al qué dirán, pero lo veo como parte del show, hoy en día ni siquiera es parte del espectáculo, es parte de la vida diaria, en las redes sociales; no nada más de la gente pública, desgraciadamente también de niños y adolescentes que sufren con el bullying, los rumores o el qué dirán, y desgraciadamente nos tenemos que acostumbrar a ciertas plataformas y redes sociales que inventan chismes”.

Sin embargo, dejé claro que el tema más sensible siempre será proteger a su hijo Mateo de cualquier comentario negativo.

“Gracias a Dios tengo la fortuna y tenemos la fortuna de que Timmy tiene 11 añitos y está muy lejos de todos los rumores que se puedan decir acá en México, Mateo creció en la televisión, con rumores y siempre le he dicho: ‘Una cosa es lo que se diga, lo que se venda, y otra cosa es mamá en casa, lo que realmente es mamá, la mamá que realmente conoces, los valores que se dan en casa y la educación que se da’”.

Galilea también habló sobre la buena relación que mantiene con Fernando Reina Iglesias, padre de su hijo, y cómo han logrado construir una dinámica familiar sana, donde lo más importante sigue siendo el bienestar de los niños.

“Siempre digo que somos una familia disfuncional muy funcional, ante todo siempre el respeto, el respeto del papá de mi hijo hacia nosotros, hacia Paola como la mamá de sus hijos, yo como la mamá de su hijo; siempre hemos mantenido un respeto mutuo ante nuestras vidas, pero, sobre todo, y lo más importante para nosotros, nuestros hijos”.

Galilea impulsa a su novio Isaac

La conductora Galilea Montijo acompañó a su pareja, Isaac Moreno, durante la presentación de su línea de suplementación Thy Nutrition, proyecto que ambos celebraron como resultado de un sueño que poco a poco tomó forma. Orgullosa por verlo materializar una idea que al principio parecía un sueño, Galilea compartió lo emocionada que está por este nuevo paso profesional de Isaac.

“Estoy muy orgullosa de ver cómo ha convertido sus sueños en realidad, en algo que un día me comentó y le dije: ‘Deberías de comenzar a hacerlo’, porque creo que en México somos un país al que le gusta hacer ejercicio, más allá de lo que digan, que tuvimos en algún momento el primer lugar en obesidad, sobre todo infantil, y las estadísticas eran terribles, si somos un país al que le gusta hacer ejercicio”.

Por su parte, Isaac explicó que Thy Nutrition nació pensando en quienes buscan una vida fitness y saludable. “De ahí nació la idea de sacar Thy Nutrition, el nombre es por las tres últimas letras del nombre de mi hijo Timothy, y es un suplemento que está enfocado a eliminar grasa y a construir músculo, a fortalecer la musculatura, porque las calorías que contiene la proteína están extraídas solo de la proteína; es cero lactosa, deslactosada, no tiene azúcar, no tiene carbohidratos, tiene 22 vitaminas y minerales, tiene 6 gramos de BCAA, así que es una proteína muy completa para entrenar y para llevar una vida fitness y sana”.