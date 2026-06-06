¿Que sabe Mario Bezares sobre Paco Stanley y su relación con el crimen? Esto revela en documental de ViX

La historia del asesinato de Paco Stanley parece no tener fin.

Incluso para las autoridades es un caso sin solución ya que a 27 años da la muerte del conductor, permanece como un archivo abierto.

Uno de los documentales que más profundamente se ha adentrado en las motivaciones que provocaron la muerte del que en ese entonces era el conductor de televisión más carismático de la televisión mexicana es el de ViX, “El show, crónica de un asesinato”.

Con entrevistas a figuras prominentes de la política mexicana e incluso la versión del dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, el documental centra su narrativa en el entorno de Paco Stanley: sus amistades, sus aspiraciones políticas, su peso dentro de la sociedad mexicana y, claro, sus supuestos nexos con el crimen organizado.

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¿Qué dijo Mario Bezares sobre Paco Stanley y el Señor de los Cielos?

En ese rubro, el testimonio de Mario Bezares y el fallecido Benito Castro resultan cruciales.

Bezares ha preferido mantenerse en silencio ahora que se ha estrenado un nuevo documental en el que presuntamente se refuerza la teoría de que fueron sus nexos con el narcotráfico los que provocaron que Paco fuera asesinado.

En el documental de ViX, sin embargo, quedó el testimonio de lo que sabe al respecto.

Mario recuerda, por ejemplo, que en dos ocasiones Paco Stanley tuvo la casi certeza de que fue víctima de un ataque directo: la primera vez durante un asalto en un restaurante y la segunda mientras circulaba por calles de la ciudad de México.

“Paco me llegó a decir: vienen por mí”, narra en el documental.

Bezares también habla de las versiones de que Stanley tenía una relación con el narcotraficante Amado Carrillo.

"¿Es el Señor de los Cielos, verdad? Sí, yo sabía que había tenido una relación con él por una presentación... que lo habían contratado para hacer un show. Pero sabía que fue la única vez que tuvo contacto con él”.

De hecho, Benito Castro tiene otra versión, ya que en ese mismo episodio asegura que sí dio el show pero no para Amado Carrillo sino para su hermana, que se iba a casar.

“Y no, yo no fui a ese show”.

El caso de la casa productora de Paco Stanley

La otra acusación en la que se basa la supuesta relación de Paco con el crimen organizado es su casa productora, la cual era un edificio de lujo y un dechado de tecnología. Según esta versión, Paco habría recibido dinero del crimen para levantar esa casa productora.

Mario Bezares cuenta su verdad:

“Hay un terreno que se lo ofrecen a Paco y lo compra. Lo usamos de estacionamiento pero un día dice: por qué no hacemos una casa productora”.

Bezares entiende que efectivamente esa casa productora no era un negocio especialmente boyante.

“Parecía un elefante blanco porque era muy bonito y todos pensaban que era carísimo grabar ahí”.

Bezares rechaza saber de dónde provino el dinero para esa casa productora, mientras que Pepe Cabello, el otro colaborador cercano a Paco y que se hizo cargo de esa construcción y su equipamiento, cuenta:

“Todos los recursos provenían de Multiservicios Pabesa: Paco Stanley, Benito Castro, Salvador Villalobos”.

El nuevo documental sobre la muerte de Paco Stanley tampoco prueba la relación del conductor con el crimen, sino que arroja luz sobre una nueva acusación: la orden de su muerte la habría dado, supuestamente, un ex integrante de la Dirección Federal de Seguridad.