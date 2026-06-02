Jorge Ortiz de Pinedo confiesa que estuvo “a punto de perder la vida” POR UN INFARTO; ¿cómo se encuentra?

“Me hicieron un cateterismo y descubrieron que una arteria estaba a punto de cerrarse. Entonces, me hicieron una angioplastia y aquí estoy. Esto fue el lunes pasado”.

Jorge Ortiz de Pinedo está en el centro de la conversación digital luego de que hace unos días se desatara el rumor de que había perdido la vida. El histrión reapareció públicamente y compartió que tuvo un problema cardiaco que requirió atención médica.

El también productor dio a conocer que fue sometido a un procedimiento luego de que al hacerse estudios le detectaron una arteria con una obstrucción severa. Ortiz de Pinedo relató que todo comenzó con un malestar que parecía menor.

“Fui al médico por cierto mareo que sentí medio raro y me hicieron el electro clásico, que le hacen a todos los viejos de 78 años, y de ahí un ecocardiograma, y de ahí dijeron: ‘hay que investigar porque algo está raro’”, dijo a los medios de comunicación.

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Jorge expresó que los especialistas hallaron una condición que requería de una intervención urgente.

“Me hicieron un cateterismo y descubrieron que una arteria estaba a punto de cerrarse. Entonces, me hicieron una angioplastia y aquí estoy. Esto fue el lunes pasado”, señaló.

El actor de ‘Una familia de Diez’ subrayó que para enfrentar sus problemas de salud ha sido fundamental llevar sus chequeos y atenderse de inmediato ante algún síntoma.

“A mí me ha pasado algo en vida que cada vez que un doctor me dice, ‘tienes esto’, yo digo: ‘Quítame eso’. Un virus, ‘quítamelo’. El apéndice está mal, ‘sácalo’, el hígado bueno ese todavía no, pero los pulmones, ‘ponme nuevos'; o sea , yo luego luego me atiendo, en cuanto algo siento, luego luego me atiendo. Me tengo que cuidar mucho porque mi situación física es delicada, tengo que estarme cuidando, me cuido todo, todo, todo”, expresó.

Al tiempo, Ortiz de Pinedo aprovechó las cámaras para enviar un mensaje sobre la importancia de la atención médica preventiva y el aprovechamiento de los avances de la ciencia respecto a la salud.

“Los médicos están ahí para cuidarnos, la ciencia médica ha avanzado de una manera brutal, hay que aprovechar que vivimos en este siglo y procurar sentirnos bien, no nada más por uno, por los hijos, los nietos, la esposa, los amigos, entonces hay que cuidarse”, afirmó.

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Ante las preguntas de los reporteros sobre el procedimiento al que fue sometido, aseveró que sigue en tratamiento y consume fármacos sólo por recomendaciones médicas, pero sólo hasta mantenerse estable.

“Tengo una pastilla que me mandó el doctor mientras me regulo, pero no, estoy bien, la gente de cierta edad tenemos que estarnos checando siempre, estaba en Monterrey, luego luego me llevaron a que me viera un médico”, comentó.

Sobre las causas del problema con su arteria, el actor se valió de su sentido del humor para responder.

“No sé, vamos a tener que preguntarle a un doctor porque yo cuando fui ‘Cándido Pérez’ fui ginecólogo, no cardiólogo, entonces no estudié eso”, concluyó.