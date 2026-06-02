Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Jorge Ortiz de Pinedo confiesa que estuvo “a punto de perder la vida” POR UN INFARTO; ¿cómo se encuentra?

Hace unos días, se desató el rumor de que el actor había fallecido.

Junio 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Jorge-Ortiz-de-Pinedo.jpg

Jorge Ortiz de Pinedo dio a conocer que casi perdió la vida por un infarto.

YouTube

“Me hicieron un cateterismo y descubrieron que una arteria estaba a punto de cerrarse. Entonces, me hicieron una angioplastia y aquí estoy. Esto fue el lunes pasado”.

Jorge Ortiz de Pinedo está en el centro de la conversación digital luego de que hace unos días se desatara el rumor de que había perdido la vida. El histrión reapareció públicamente y compartió que tuvo un problema cardiaco que requirió atención médica.

El también productor dio a conocer que fue sometido a un procedimiento luego de que al hacerse estudios le detectaron una arteria con una obstrucción severa. Ortiz de Pinedo relató que todo comenzó con un malestar que parecía menor.

“Fui al médico por cierto mareo que sentí medio raro y me hicieron el electro clásico, que le hacen a todos los viejos de 78 años, y de ahí un ecocardiograma, y de ahí dijeron: ‘hay que investigar porque algo está raro’”, dijo a los medios de comunicación.

TE RECOMENDAMOS: Jorge Ortiz de Pinedo se aferra a la esperanza de recibir un trasplante de pulmón para eliminar el EPOC

Jorge expresó que los especialistas hallaron una condición que requería de una intervención urgente.

“Me hicieron un cateterismo y descubrieron que una arteria estaba a punto de cerrarse. Entonces, me hicieron una angioplastia y aquí estoy. Esto fue el lunes pasado”, señaló.

El actor de ‘Una familia de Diez’ subrayó que para enfrentar sus problemas de salud ha sido fundamental llevar sus chequeos y atenderse de inmediato ante algún síntoma.

“A mí me ha pasado algo en vida que cada vez que un doctor me dice, ‘tienes esto’, yo digo: ‘Quítame eso’. Un virus, ‘quítamelo’. El apéndice está mal, ‘sácalo’, el hígado bueno ese todavía no, pero los pulmones, ‘ponme nuevos'; o sea , yo luego luego me atiendo, en cuanto algo siento, luego luego me atiendo. Me tengo que cuidar mucho porque mi situación física es delicada, tengo que estarme cuidando, me cuido todo, todo, todo”, expresó.

Te puede interesar:
poncho de nigris isis srrath.jpg
Famosos
Hace 3 años dijo que tuvo un romance extramarital con Poncho de Nigris; ahora regresa para contar la verdad
Mayo 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
Ludwika-Saskia.jpg
Famosos
Mientras Saskia defiende a Ludwika por señalamientos de rituales oscuros, hija de Carmen Salinas YA LA DEMANDÓ
Mayo 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Nodal-Mariana-Ochoa.jpg
Famosos
Mariana Ochoa le canta a los DEUDORES ALIMENTICIOS, pero quiere colaboración con Christian Nodal
Mayo 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
momo-burrita-turbulence-.jpg
Famosos
Turbulence EXTERMINA a Burrita Burrona al ELIMINAR todos los videos y Momo Guzmán le envía mensaje fulminante
Mayo 27, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Cumple-Verastegui.jpg
Famosos
Aracely Arámbula le perdona a Verástegui que la dejó por Ricky Martin, celebran y hasta cantan las de ‘Kairo’
Mayo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
rafa sarmiento jime perez la choco.jpg
Famosos
Rafa Sarmiento comparte la evolución de su hijo: “Ir a España fue la mejor decisión”
Mayo 27, 2026
 · 
Alejandro Flores

Al tiempo, Ortiz de Pinedo aprovechó las cámaras para enviar un mensaje sobre la importancia de la atención médica preventiva y el aprovechamiento de los avances de la ciencia respecto a la salud.

“Los médicos están ahí para cuidarnos, la ciencia médica ha avanzado de una manera brutal, hay que aprovechar que vivimos en este siglo y procurar sentirnos bien, no nada más por uno, por los hijos, los nietos, la esposa, los amigos, entonces hay que cuidarse”, afirmó.

NO TE VAYAS SIN LEER: Jorge Ortiz de Pinedo: “En algún momento tomaré la decisión de retirarme, pero que sea por gusto, no por abandono ni por olvido”

Ante las preguntas de los reporteros sobre el procedimiento al que fue sometido, aseveró que sigue en tratamiento y consume fármacos sólo por recomendaciones médicas, pero sólo hasta mantenerse estable.

“Tengo una pastilla que me mandó el doctor mientras me regulo, pero no, estoy bien, la gente de cierta edad tenemos que estarnos checando siempre, estaba en Monterrey, luego luego me llevaron a que me viera un médico”, comentó.

Sobre las causas del problema con su arteria, el actor se valió de su sentido del humor para responder.

“No sé, vamos a tener que preguntarle a un doctor porque yo cuando fui ‘Cándido Pérez’ fui ginecólogo, no cardiólogo, entonces no estudié eso”, concluyó.

Jorge Ortiz de Pinedo Infarto
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
juego-estrellas.jpg
Famosos
Gana boletos en la Zona TVyNovelas para El juego de las estrellas: Más de 40 artistas en el Estadio Ciudad de los Deportes
Junio 02, 2026
 · 
TVyNovelas
rogergonzalez-.jpg
Famosos
El lado que Roger González mantenía muy escondido mientras se reconstruye antes de volver a tener pareja
Junio 01, 2026
 · 
Edson Vázquez
matilda---.jpg
Famosos
Elena Moreno, Emilia Gou y Rafaella Méndez, las promesas del teatro que brillan como “Matilda”
Junio 01, 2026
 · 
Gilberto Barrera
Susana-Zabaleta.jpg
Famosos
Susana Zabaleta destapa que Azteca LA VETÓ tras la polémica de “prensa digna” y Pati Chapoy la dejó en visto
Junio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Valentin-Elizalde.jpg
Famosos
Mamá de Valentín Elizalde confiesa que no había entrado a la recámara de su hijo en 20 AÑOS
La madre de ‘El Gallo de Oro’ se encontró con sombreros y ropa que la hicieron llorar al recordar a su hijo.
Junio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Cirugia-tatuaje.jpg
Viral
Un médico extirpó parte del intestino de su paciente tras CONFUNDIR TATUAJE con un tumor
Al no encontrar el tumor, el cirujano pensó que la tinta formaba parte de una indicación médica y quitó un fragmento sano del órgano.
Junio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hija-Ivonne-Montero.jpg
Famosos
Ivonne Montero habla de LAS SECUELAS que enfrenta su hija Antonella ante varias cirugías cardíacas
La jovencita de 13 años nació con una cardiopatía, por ello ha tenido que someterse a muchas operaciones. ¿Cuál es su estado de salud? Su mamá lo confiesa.
Junio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Memes-metro-Hidalgo.jpg
Viral
Candelabros y faroles del METRO HIDALGO desatan memes y críticas; revelan cuánto costaron
Usuarios en redes sociales bromean sobre la “elegancia” de los objetos de iluminación instalados en renovaciones del sistema de transporte
Junio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez