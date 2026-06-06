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Niurka acusa a HotSpanish de violar 4 puntos de su contrato: “Eso se llama fraude”

La cantante, bailarina y actriz dice que tiene pruebas y que está ansiosa por mostrarla ante tribunales

Junio 05, 2026 • 
Alejandro Flores
niuka hotspanish.jpg

Niurka y HotSpanish están peleados desde hace dos meses

Instagram

Niurka no perdona a HotSpanish e insiste en que La Mansión VIP fue un fraude.

"¡Y tengo las pruebas!”, grita la vedette con su acostumbrado tono lapidario. Niurka fue la primera eliminada de La Mansión VIP, generando un escándalo porque durante la gala, se enfrentó con HotSpanish, creador del concepto, al que acusó de manipular a la gente para su beneficio propio.
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Y además, al salir se llevo consigo a su novio, Bruno, quien también era participante del reality. “Me lo llevo porque es mío”, dijo Niurka.
HotSpanish ahora amaga con demandar a la vedette por sus declaraciones a las que considera difamatorias. Niurka no se achicopala y por el contrario, pide a gritos (literal) que la demande.

“Que ya lo haga porque eso significa que ya puedo hablar”, dijo Niurka en referencia al contrato de confidencialidad que firmó al entrar a La Mansión VIP.
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La acusación de Niurka contra HotSpanish

Pero aunque no se sabe si ya hay demanda, de todos modos decidió revelar los puntos del contrato por los cuales HotSpanish habría cometido supuesto fraude.

  1. Niurka asegura que en el contrato hay ciertas cláusulas de comportamiento que se violaron. “Mi contrato dice que no va a haber homofobia, que no va haber alcoholismo, y todo eso hubo”.
  2. También habló del apoyo exterior hacia los habitantes, que funcionaba mediante audios pagados por los fans que debían ser escuchados dentro de La Mansión. “Si tu ofreces un audio para meterlo en La Mansión a cinco mil pesos y no pasas el audio y cobras los cinco mil pesos, ¿cómo se llama? Fraude”.
  3. Otro punto central fue la intimidad dentro de La Mansión VIP, que se volvió algo frecuente hacia las últimas semanas del reality. “El contrato decía que no podían entrar parejas a tener sexo en el baño ¡y sucedió!”.
  4. Finalmente, señaló lo que pasó con el súper chat, la herramienta de Youtube que permite a los creadores monetizar sus transmisiones. “Si tu pones tu dinerito en el súper chat para apoyar a tu favorito pero no te enseñan la tabla y no sabes donde están poniendo tu dinero ¿cómo se llama? Fraude.

Niurka Marcos HotSpanish La Mansión VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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