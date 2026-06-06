Niurka acusa a HotSpanish de violar 4 puntos de su contrato: “Eso se llama fraude”

Niurka no perdona a HotSpanish e insiste en que La Mansión VIP fue un fraude.

"¡Y tengo las pruebas!”, grita la vedette con su acostumbrado tono lapidario. Niurka fue la primera eliminada de La Mansión VIP, generando un escándalo porque durante la gala, se enfrentó con HotSpanish, creador del concepto, al que acusó de manipular a la gente para su beneficio propio.

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Y además, al salir se llevo consigo a su novio, Bruno, quien también era participante del reality. “Me lo llevo porque es mío”, dijo Niurka.

HotSpanish ahora amaga con demandar a la vedette por sus declaraciones a las que considera difamatorias. Niurka no se achicopala y por el contrario, pide a gritos (literal) que la demande.

“Que ya lo haga porque eso significa que ya puedo hablar”, dijo Niurka en referencia al contrato de confidencialidad que firmó al entrar a La Mansión VIP.

La acusación de Niurka contra HotSpanish

Pero aunque no se sabe si ya hay demanda, de todos modos decidió revelar los puntos del contrato por los cuales HotSpanish habría cometido supuesto fraude.