¡Como Sandra Echeverría! Lety Calderón es víctima de ESTAFA y le roban sus ahorros

“Todo pintaba que me iba a dar un poco más de intereses, parecía un banco… y no, se robó todo mi dinero”.

Hace un mes exactamente, la actriz Sandra Echeverría denunció que fue víctima de fraude y acusó a Nazareth ’N’ como la persona que lidera el esquema financiero en el que invirtió su patrimonio y que llevaba 18 meses sin pagarle.

La también cantante indicó que son más de mil clientes los defraudados y que han denunciado en diferentes carpetas a la compañía mexicana llamada ‘Meta Exchange’.

“Prometía pagar rendimientos más altos que cualquier banco y ha engañado a más de mil clientes, recibiendo más de 2 mil millones de pesos, y evadiendo las regulaciones de las autoridades mexicanas”, sentenció Sandra.

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Ahora, es su compañera Lety Calderón quien confesó que también cayó en un fraude similar.

Calderón ofreció una entrevista a ‘De primera mano’ y ahí relató que todo comenzó con alguien de su absoluta confianza, el papá de una amiga de sus hijos, quien le ofreció invertir en lo que parecía ser una casa de bolsa formal.

“Todo pintaba que me iba a dar un poco más de intereses, parecía un banco… y no, se robó todo mi dinero”, relató.

Añadió a su relato, que confió en el sujeto por la cercanía, las convivencias y reuniones familiares.

“Uno confía… crecimos juntos, Año Nuevo, Navidad… sabiendo que he trabajado toda mi vida, que he ahorrado para mis hijos… me pareció muy poca mad*e”, dijo una molesta Lety.

Los responsables del fraude son Eduardo Zayas y Santiago León, a quienes Calderón señaló directamente. “Huyó este señor porque no sólo a mí fue como a 10 ó 15 personas”.

De acuerdo a la narración de la actriz, los delincuentes están prófugos y las víctimas ya están organizándose para emprender acciones legales e intentar recuperar su dinero y hacer justicia.

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¿Cuánto dinero perdió Lety en la estafa?

Aunque Calderón no quiso revelar la cifra exacta, dijo que la suma fue alta. Y ante la pregunta expresa de una reportera sobre si fueron alrededor de 300 mil pesos, respondió que fue mucho más.

“No, fue mucho dinero… no diré la cantidad, pero fue mucho más”, confesó.

También dijo que este fraude ocurrió tiempo atrás, pero sigue siendo un tema que la llena de coraje. “Yo he trabajado desde los 14 años y es muy triste que llegue gente así y te robe el trabajo de muchos años”.

Finalmente, aprovechó para desmentir la idea de que todos los artistas tienen grandes fortunas: “Creen que somos millonarios, la única diferencia es que salimos en la tele. La pandemia nos pegó mucho, pagamos renta, luz, a veces hay trabajo y a veces no. Los artistas en la Ciudad de México no somos millonarios”.