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¿Cuánto cuesta SUSCRIBIRSE a la cuenta de ‘OnlyFans’ de Romina Marcos, la hija de Niurka?

La hija de la vedette admite que abrió su perfil para apoyarse económicamente ante las pocas oportunidades en la actuación.

Junio 06, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Romina-Marcos.jpg

Romina Marcos y lo que cuesta la suscripción a su ‘OnlyFans’.

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“Es una forma de invertir porque, como todos, necesito salir adelante y pagar una renta. No soy tan diferente, también tengo mis necesidades económicas”.

Romina Marcos sorprendió al abrir una cuenta en una app para compartir contenido para adultos. Fue entre marzo y abril de 2024 cuando sorprendió al aparecer en ‘OnlyFans’ como “una forma de invertir” y hacer frente a sus necesidades económicas.

Desde entonces, la hija de Niurka ha enfrentado críticas, sin embargo, la propia vedette ha salido a defenderla y a decir que está orgullosa de ella.

“Ella tiene también como mujer, sus propias decisiones, como yo, un día decidí hacer Playboy”, manifestó la cubana.

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Actualmente, Romina cuenta con 21 publicaciones en su cuenta a la que los usuarios se pueden suscribir por 15 dólares al mes.

Esta decisión tomó por sorpresa a sus seguidores en redes sociales, por lo que los medios se acercaron a su madre, Niurka, para que aclarara la situación en la que vive su hija.

“¿Cómo puedo apoyarla? Nada más diciéndole ‘chica, muy bien, son tus decisiones. Vive tus aventuras”, externó Niurka.
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Romina por su parte ha comentado que su incursión en OnlyFans es una forma de apoyarse económicamente ante la falta de oportunidades en la actuación.

Y es que, a pesar de tener una formación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, teniendo apariciones en programas como ‘La Rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’, además de lanzar su canal en YouTube, mismo en el que comparte su talento vocal, destaca que tiene pocas oportunidades en la actuación.

“Es una forma de invertir porque, como todos, necesito salir adelante y pagar una renta. No soy tan diferente, también tengo mis necesidades económicas”, dijo en el podcast ‘Revista Influencer’.

Al tiempo, reveló que su cuñada le sugirió la idea en una comida familiar, y que tras superar el miedo a los cuestionamientos, encontró apoyo significativo en su entorno, incluida su madre.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Cómo es Niurka de suegra con la novia de su hija Romina?

En OnlyFans, Romina ofrece contenido exclusivo y la plataforma se ha convertido en un lugar en el que puede conectar directamente con sus seguidores, según contó.

Sus candentes imágenes son una posibilidad que le deja dividendos económicos y que puede mezclar con su carrera en la actuación, la música y su paso por algunos reality shows.

Romina Marcos onlyfans NIURKA
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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