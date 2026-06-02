Querido luchador mexicano sufre trágica muerte; FUE ATROPELLADO mientras se dirigía a la arena a dar función

El mundo de la Lucha Libre se vistió de luto ante la pérdida del luchador ‘Tempo’, quien era conocido por los aficionados del deporte como ‘El Amo del Tiempo’. El enmascarado perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la Ciudad de México cuando se dirigía a cumplir con una presentación.

Según primero reportes, el mortal incidente se suscitó el pasado 29 de mayo sobre Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, en la alcaldía Iztapalapa.

‘Tempo’, cuyo nombre real era Tony Cirio Jr., viajaba en su motocicleta rumbo a una arena donde tenía programada una función cuando ocurrió el percance.

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Versiones preliminares apuntan a que un vehículo de carga habría impactado al luchador mientras circulaba por la avenida.

Tras el impacto, el luchador perdió el control de la moto y terminó en el pavimento. Luego, otra unidad que transitaba por la zona lo habría arrollado, provocándole lesiones de extrema gravedad.

En tanto, se dio a conocer que paramédicos acudieron para auxiliarlo, sin embargo, debido a las heridas, el deportista falleció en el lugar.

¿Quién era ‘Tempo, el amo del tiempo’?

Dentro del ambiente de luchadores independientes era una figura ampliamente conocida. Por años se sumó a funciones que se desarrollaban en distintas arenas del país, de forma que construyó una carrera basada en la disciplina y la cercanía con los aficionados a la Lucha Libre.

Aunque no era muy famoso por no depender de las grandes empresas luchísticas, logró consolidar una base de seguidores gracias a su estilo arriba del cuadrilátero.

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Ante su terrible muerte, compañeros lo recuerdan como un apasionado de la Lucha Libre, quien siempre estaba dispuesto a colaborar con sus colegas del ring y les daba su apoyo a los nuevos talentos que buscaban abrirse camino.

Se sabe que las autoridades capitalinas continúan analizando lo que ocurrió para determinar cómo se desarrolló el accidente. También buscan reconstruir la secuencia de los hechos, identificar a los vehículos involucrados y establecer si existe responsabilidad legal. Se espera que los peritajes aclaren los detalles de la muerte de ‘Tempo’.

Descanse en paz.