Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Querido luchador mexicano sufre trágica muerte; FUE ATROPELLADO mientras se dirigía a la arena a dar función

El enmascarado viajaba en su motocicleta cuando fue embestido por un camión de carga y luego fue arrollado por otro auto.

Junio 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Luchador-Tempo.jpg

El luchador ‘Tempo’ fue embestido por un camión de carga y luego fue atropellado por otro auto.

Instagram

El mundo de la Lucha Libre se vistió de luto ante la pérdida del luchador ‘Tempo’, quien era conocido por los aficionados del deporte como ‘El Amo del Tiempo’. El enmascarado perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la Ciudad de México cuando se dirigía a cumplir con una presentación.

Según primero reportes, el mortal incidente se suscitó el pasado 29 de mayo sobre Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, en la alcaldía Iztapalapa.

‘Tempo’, cuyo nombre real era Tony Cirio Jr., viajaba en su motocicleta rumbo a una arena donde tenía programada una función cuando ocurrió el percance.

TE RECOMENDAMOS: ‘Shocker’ pelea con su esposa, DESTROZA un espejo y termina herido en el piso; no quiso ir al hospital

Versiones preliminares apuntan a que un vehículo de carga habría impactado al luchador mientras circulaba por la avenida.

Tras el impacto, el luchador perdió el control de la moto y terminó en el pavimento. Luego, otra unidad que transitaba por la zona lo habría arrollado, provocándole lesiones de extrema gravedad.

En tanto, se dio a conocer que paramédicos acudieron para auxiliarlo, sin embargo, debido a las heridas, el deportista falleció en el lugar.

Te puede interesar:
poncho de nigris isis srrath.jpg
Famosos
Hace 3 años dijo que tuvo un romance extramarital con Poncho de Nigris; ahora regresa para contar la verdad
Mayo 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
Ludwika-Saskia.jpg
Famosos
Mientras Saskia defiende a Ludwika por señalamientos de rituales oscuros, hija de Carmen Salinas YA LA DEMANDÓ
Mayo 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Nodal-Mariana-Ochoa.jpg
Famosos
Mariana Ochoa le canta a los DEUDORES ALIMENTICIOS, pero quiere colaboración con Christian Nodal
Mayo 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
momo-burrita-turbulence-.jpg
Famosos
Turbulence EXTERMINA a Burrita Burrona al ELIMINAR todos los videos y Momo Guzmán le envía mensaje fulminante
Mayo 27, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Cumple-Verastegui.jpg
Famosos
Aracely Arámbula le perdona a Verástegui que la dejó por Ricky Martin, celebran y hasta cantan las de ‘Kairo’
Mayo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
rafa sarmiento jime perez la choco.jpg
Famosos
Rafa Sarmiento comparte la evolución de su hijo: “Ir a España fue la mejor decisión”
Mayo 27, 2026
 · 
Alejandro Flores

¿Quién era ‘Tempo, el amo del tiempo’?

Dentro del ambiente de luchadores independientes era una figura ampliamente conocida. Por años se sumó a funciones que se desarrollaban en distintas arenas del país, de forma que construyó una carrera basada en la disciplina y la cercanía con los aficionados a la Lucha Libre.

Aunque no era muy famoso por no depender de las grandes empresas luchísticas, logró consolidar una base de seguidores gracias a su estilo arriba del cuadrilátero.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¡Escándalo! Un famoso luchador envió unas fotos íntimas a una cantante y ella lo balconeó: "¿Qué demonios haces?”

Ante su terrible muerte, compañeros lo recuerdan como un apasionado de la Lucha Libre, quien siempre estaba dispuesto a colaborar con sus colegas del ring y les daba su apoyo a los nuevos talentos que buscaban abrirse camino.

Se sabe que las autoridades capitalinas continúan analizando lo que ocurrió para determinar cómo se desarrolló el accidente. También buscan reconstruir la secuencia de los hechos, identificar a los vehículos involucrados y establecer si existe responsabilidad legal. Se espera que los peritajes aclaren los detalles de la muerte de ‘Tempo’.

Descanse en paz.

Lucha Libre luchador atropellado
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
juego-estrellas.jpg
Famosos
Gana boletos en la Zona TVyNovelas para El juego de las estrellas: Más de 40 artistas en el Estadio Ciudad de los Deportes
Junio 02, 2026
 · 
TVyNovelas
rogergonzalez-.jpg
Famosos
El lado que Roger González mantenía muy escondido mientras se reconstruye antes de volver a tener pareja
Junio 01, 2026
 · 
Edson Vázquez
matilda---.jpg
Famosos
Elena Moreno, Emilia Gou y Rafaella Méndez, las promesas del teatro que brillan como “Matilda”
Junio 01, 2026
 · 
Gilberto Barrera
Susana-Zabaleta.jpg
Famosos
Susana Zabaleta destapa que Azteca LA VETÓ tras la polémica de “prensa digna” y Pati Chapoy la dejó en visto
Junio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Valentin-Elizalde.jpg
Famosos
Mamá de Valentín Elizalde confiesa que no había entrado a la recámara de su hijo en 20 AÑOS
La madre de ‘El Gallo de Oro’ se encontró con sombreros y ropa que la hicieron llorar al recordar a su hijo.
Junio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Cirugia-tatuaje.jpg
Viral
Un médico extirpó parte del intestino de su paciente tras CONFUNDIR TATUAJE con un tumor
Al no encontrar el tumor, el cirujano pensó que la tinta formaba parte de una indicación médica y quitó un fragmento sano del órgano.
Junio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hija-Ivonne-Montero.jpg
Famosos
Ivonne Montero habla de LAS SECUELAS que enfrenta su hija Antonella ante varias cirugías cardíacas
La jovencita de 13 años nació con una cardiopatía, por ello ha tenido que someterse a muchas operaciones. ¿Cuál es su estado de salud? Su mamá lo confiesa.
Junio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Memes-metro-Hidalgo.jpg
Viral
Candelabros y faroles del METRO HIDALGO desatan memes y críticas; revelan cuánto costaron
Usuarios en redes sociales bromean sobre la “elegancia” de los objetos de iluminación instalados en renovaciones del sistema de transporte
Junio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez