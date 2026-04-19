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Sandra Echeverría reacciona a la detención del empresario que presuntamente la estafó

La actriz y cantante había denunciado en febrero que perdió casi todo su patrimonio en una estafa tipo Ponzi

Abril 18, 2026 • 
Alejandro Flores
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Sandra denunció en febrero (izq.) y ahora anuncia el arresto del acusado

Instagram

La actriz y cantante Sandra Echeverría hizo público en febrero de este 2026 que fue víctima de un fraude en el que perdió gran parte de su patrimonio.

A dos meses de esa denuncia (que también hizo ante las autoridades) el empresario al que acusa fue detenido.
“Hoy ha sido un día súper importante para nosotros. Llevamos varios meses trabajando en este caso”, publicó Sandra la noche de este 18 de abril en su perfil de Instagram.
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La acusación de Sandra Echeverría

Sandra Echeverría acusa “Nazareth N” como la persona que lidera el esquema financiero en el que invirtió su patrimonio y que, denuncia ahora, lleva 18 meses sin pagar.
Como informamos en TVyNovelas, la actriz asegura que son más mil clientes los defraudados y que han denunciado en diferentes carpetas a la empresa mexicana llamada Meta Exchange.

“Prometía pagar rendimientos más altos que cualquier banco y ha engañado a más de mil clientes, recibiendo más de 2 mil millones de pesos, y evadiendo las regulaciones de las autoridades mexicanas”.
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Al dar a conocer que el empresario ya fue arrestado, Sandra precis´´o algunos números: son más de 1500 los afectados y hasta ahora se han presentado unas 200 denuncias, generando “órdenes de aprehensión que siguen saliendo diariamente”.

“A nombre de todos los más de 1500 afectados. Gracias por pelear por nosotros, gracias por no soltarnos y por llegar hasta las ultimas consecuencias”, dijo Echeverría en su video.

El silencio de la empresa involucrada

La empresa del acusado Meta Exchange no ha emitido comunicado sobre el arresto, como sí lo hizo cuando Sandra hizo la primera denuncia en febrero.
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En esa ocasión Meta Exchange aseguró que sus actividades financieras funcionaban con normalidad y pedía que todos sus socios e inversionistas confiaran en que sus operaciones se desarrollaban conforme a los contratos.

Sandra Echeverría
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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