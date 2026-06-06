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“Sacrifican” a la Supermana en redes; ella se defiende ¡y la vuelven a sacrificar!

Un altercado con un taxista la ha puesto en el ojo de la polémica

Junio 05, 2026 • 
Alejandro Flores
supermana.jpg

La Supermana contó su versión de la historia

Instagram

La Supermana tuvo un altercado con un taxista de aplicación que se ha convertido en su peor funa.

Daniel Aguilar (nombre de pila del actor detrás de este personaje) tomó un taxi para ir a una cita de trabajo. Apenas comenzado el viaje, recibió la notificación de que el trabajo se cancelaba, por lo que decidió regresar a su punto de origen. Ahí comenzó su discusión con el taxista, quien le dijo que a pesar de no hacer el viaje, tenía que pagar el importe completo.
La Supermana se negó a pagarlo y el pleito se centró entonces en que ambos comenzaron a grabarse con su respectivo celular mientras seguían discutiendo.
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El taxista le explicó que la aplicación le cobraba la comisión completa una vez iniciado el viaje sin importar si se completaba o no mientras que ella insistía en que era injusto pagar 140 pesos por unas cuantas cuadras.
Finalmente la Supermana pagó completo el viaje. Y días después se dio cuenta que el taxista había subido el video del altercado, provocando que en redes sociales la funaran por su “actitud grosera y altanera”.

¿Por qué funaron dos veces seguidas a la Supermana?

La artista y activista decidió entonces aparecer públicamente para defenderse a través de un video en su programa Farándula 021, en el que conduce junto con Horacio Villalobos y Pilar Bolíver.
Aunque pidió una disculpa al taxista y al público, también aseguró que ella no tuvo la culpa:

“Lo que está sucediendo me sorprendió mucho: estoy siendo sacrificado; y lo peor de todo es que hay unos mensajes de odio muy fuertes”.

Contrario a lo que pensaba, su disculpa no calmó a sus haters sino que avivó la polémica ya que la acusaron de mentir en su video.

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Al hacer la narración de los hechos, la Supermana asegura que el taxista en un momento no la quiso bajar del auto.
Ciertamente, el video del taxista demuestra que eso no ocurrió, sino que desde el primer momento la discusión fue si la bajaba en se punto o en su destino final.

El propio taxista subió otro video en el que señala la mentira, por lo que la Supermana otra vez fue “sacrificada” en redes, ahora acusada de mentir y utilizar su programa para perjudicar al chofer.

La Supermana
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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