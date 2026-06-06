Lucía Méndez va a dar al hospital por un accidente en público: “Diosito me ayudó”

“Alguien me tumbó pero me cayó encima alguien que no era tan delgadito”, dice Lucía Méndez.

La diva de las telenovelas se llevó un “gran susto” porque tras la caída y el aplastamiento, sintió fuertes dolores que provocaron que el productor Hugo Mejuto la llevara al hospital.

Lucía Méndez es parte del espectáculo GranDiosas, en el que también participa Alicia Villarreal. En el anuncio de su show, Alicia y Lucía caminaron hacia la puerta de salida juntas pero hubo un momento en que la intérprete de “Corazón de piedra” quedó atrás.

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¿Qué le pasó a Lucía Méndez?

En medio del tumulto, no se dio cuenta de que alguien la empujó por accidente y cayeron juntos.

“Hugo se dio cuenta de la gravedad y me llevó con un médico. Me inyectaron pero todavía me duele”, dijo en entrevista con De primera mano.

Lucía Méndez contó que el golpe se resintió sobre todo en la columna y la cadera

“Afortunadamente fue solamente el sentón, Diosito me ayudó”.

Lucía dijo que a pesar de que todavía tiene un poco de dolor, no cancelará su presentación en GranDiosas este sábado en la Arena Monterrey.

Explicó que todavía será inyectada una segunda vez para que el dolor desaparezca totalmente.