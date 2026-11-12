Fallece el padre de Fabiana Perzabal, actriz de ‘Mujeres Asesinas’

“Me enseñó a patinar y a andar en bicicleta. Tiene una risa fuerte muy particular y cuando me va a ver al teatro y se ríe puedo saber que está ahí”.

Esta mañana se reportó la muerte del padre de la actriz Fabiana Perzabal, don Carlos Manuel Perzabal Marcué, a los 87 años.

El señor fue un reconocido economista, escritor, editor y activista político. También es ampliamente conocido por su labor académica, su dirección en la editorial y revista ‘Rino’, y su vínculo histórico con la izquierda mexicana y la Revolución Cubana.

La agencia de representación de la estrella de ‘Mujeres Asesinas’ confirmó el fallecimiento, aunque no revelaron detalles.

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“Con todo nuestro cariño y respeto acompañamos con nuestras oraciones el eterno descanso del SR. CARLOS MANUEL PERZABAL MARCUE. QEPD.

“Con respeto y amor para sus hijas FABIANA PERZABAL LOSADA, JIMENA PERZABAL LOSADA y LUISA FLORENCIA PERZABAL MARINA”, se lee en la esquela que publicaron en sus redes sociales.

Por su parte, Fabiana ha preferido guardar silencio y llevar su duelo en privado, sin embargo, hace unos meses expresó sobre una postal:

“Esta foto es del día que me recibí de la carrera de Teatro en el NET. Estoy con mi papá que siempre está presente. Me enseñó a patinar y a andar en bicicleta. Tiene una risa fuerte muy particular y cuando me va a ver al teatro y se ríe puedo saber que está ahí. Te quiero papá!”, escribió.

Perzabal Marcué realizó estudios de economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el grado de doctor. Luego cursó la maestría de Filosofía de la Economía en la Universidad Brunel de Inglaterra.

Fue autor de textos sobre teoría económica e historia política, como ‘Acumulación de capital e industrialización compleja en México’ y ‘De las memorias de Manuel Marcué Pardiñas’, editados por sellos como ‘Siglo XXI Editores’ y ‘Editorial Rino’.

Se desempeñó como director de la ‘Revista Rino’, espacio dedicado al análisis político, económico y cultural.

“Es una historia de amor contundente y hermosa de mis papás, de la cual soy parte. De ella nació mi hermana Fabiana; y existe otra más chica, Luisa Florencia, quien es de otra historia amorosa. Siempre he creído que el amor es una fuerza poderosa y por eso quise contarlo”, dijo Jimena al periódico ‘La Jornada’.



Fue sobrino del ingeniero agrónomo y destacado periodista de izquierda Manuel Marcué Pardiñas, fundador de la revista ‘Política’. Durante su juventud participó activamente en movimientos estudiantiles y de solidaridad con la Revolución Cubana, experiencias por las cuales sufrió persecución política y tortura en México.NO TE VAYAS SIN LEER:Ante sus vivencias, su hija Jimena Perzabal llevó a la pantalla el documental ‘Los sueños y los días en Cuba’ en 2023. El eje de la historia es el encuentro amoroso entre sus padres Carlos y Teresa Losada, cuando eran estudiantes en Cuba.Descanse en paz.