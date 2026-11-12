¿Quién es el actor que será Cantinflas? Ya hay FOTOS de la bioserie del mexicano ganador del Globo de Oro

Ya sabemos cómo luce el nuevo Cantinflas.

Es decir, el Cantinflas que veremos en la bioserie que produce ViX y que dirige José Manuel Cravioto, el mismo que hizo la serie de “El Chapo”.

Te presentamos aquí las fotografías que muestran esta nueva caracterización del Mimo de México, ganador en Estados Unidos del Globo de Oro por aquella participación en “La vuelta al mundo en 80 días”.

Antes que esta, Óscar Jaenada ya se había puesto el traje de peladito para interpretar a Cantinflas en la película biográfica dirigida por Sebastián del Amo hace 12 años.

Elías Toscano, el actor que será Cantinflas en ViX

Ahora la producción de ViX ya comenzó su rodaje y se anuncia que su temática será diferente al de la película.

“La serie recorrerá distintas etapas de la vida de Mario Moreno: desde sus inicios en las carpas de barrio hasta su consolidación en el cine y sus últimos años”.

De acuerdo con un boletín de ViX, la bioserie buscará mostrar las experiencias y circunstancias que acompañaron al artista a lo largo de su trayectoria.

El actor elegido para la tarea de representar al cómico que fue capaz de crear su propia empresa cinematográfica es Elías Toscano.

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En las primeras imágenes de Toscano como Cantinflas se le puede caracterizado con el típico bigote ralo del personaje y haciendo los gestos que le ganaron el mote de El Mimo de México.

Cantinflas y Elías Toscano como Cantinflas Posa Films / ViX

Toscano es egresado del Centro Universitario Teatral de la UNAM y curso luego la Maestría en Actuación Cinematográfica de la Facultad de Cine.

Comenzó como un actor de teatro pero pronto se diversificó hacia la series, donde ha tenido éxitos con sus personajes en dos producciones de Netflix: “Las muertas” y “Los Reyes de Oriente”.

En la primera, interpreta a Beto Paredes, ese personaje malvado pero encantador que es hijo de Angélica Baladro, una de las Poquianchis.

La bioserie de Mario Moreno ”Cantinflas” tiene en el elenco también a Carolina Miranda, quien interpreta a Valentina Ivanova, y Luis Alberti, en el papel de Carlos Enrique Moreno.