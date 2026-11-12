Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

¿Quién es el actor que será Cantinflas? Ya hay FOTOS de la bioserie del mexicano ganador del Globo de Oro

ViX ya puso en marcha la producción que recreará los pasajes más importantes de la vida del Mimo de México

Noviembre 11, 2026 • 
Alejandro Flores
cantinflas elias toscano (2).jpg

Cantinflas

Posa Films / ViX

Ya sabemos cómo luce el nuevo Cantinflas.

Es decir, el Cantinflas que veremos en la bioserie que produce ViX y que dirige José Manuel Cravioto, el mismo que hizo la serie de “El Chapo”.
Te presentamos aquí las fotografías que muestran esta nueva caracterización del Mimo de México, ganador en Estados Unidos del Globo de Oro por aquella participación en “La vuelta al mundo en 80 días”.

Antes que esta, Óscar Jaenada ya se había puesto el traje de peladito para interpretar a Cantinflas en la película biográfica dirigida por Sebastián del Amo hace 12 años.

Elías Toscano, el actor que será Cantinflas en ViX

Ahora la producción de ViX ya comenzó su rodaje y se anuncia que su temática será diferente al de la película.

“La serie recorrerá distintas etapas de la vida de Mario Moreno: desde sus inicios en las carpas de barrio hasta su consolidación en el cine y sus últimos años”.

De acuerdo con un boletín de ViX, la bioserie buscará mostrar las experiencias y circunstancias que acompañaron al artista a lo largo de su trayectoria.

Las mejores historias de TVyNovelas

Los famosos más exitosos han estado en nuestras páginas a lo largo de 47 años. Recordemos juntos

javier alatorre cabaña playa nudista.jpg
Famosos
Al interior de la cabaña que Javier Alatorre construyó frente a la playa nudista de Zipolite
Rescatamos de nuestra hemeroteca fotos de este paradisíaco lugar propiedad de Javier Alatorre
Octubre 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
El día que Lucía Méndez se casó en secreto y por qué
Octubre 29, 2026
Famosos
La historia de Alejandra Ávalos que casi nadie recuerda: iba a ser la cuarta Flans
Octubre 29, 2026
Famosos
El otro lado de Aleks Syntek: así presentó a su primera hija y así era como papá
Octubre 28, 2026
Famosos
Secretos que Salma Hayek contó en TVyNovelas con FOTOS históricas: Fui monaguilla traviesa y niña berrinchuda
Octubre 28, 2026
galanes-aniversario-tvynovelas.jpg
Famosos
UN ANIVERSARIO MONUMENTAL: Reunimos a 12 galanes de ensueño en una sesión única para celebrar 47 años de TVyNovelas
Octubre 26, 2026
 · 
Nayib Canaán
primera-portada-tvynovelas-revista-1979.jpg
Telenovelas
Verónica Castro y Rogelio Guerra, nuestra primera PORTADA: 47 años compartiendo la vida contigo
Octubre 25, 2026
 · 
TVyNovelas
tvynovelas 47 años.jpg
Famosos
47 años de TVyNovelas: te contamos 3 secretos detrás de nuestra revista
Octubre 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
ochoa-ov7.jpg
Famosos
47 años de TVyNovelas: Mariana Ochoa y la primera vez que La Onda Vaselina apareció en la revista
Octubre 24, 2026
 · 
TVyNovelas

El actor elegido para la tarea de representar al cómico que fue capaz de crear su propia empresa cinematográfica es Elías Toscano.
TE RECOMENDAMOS: Andrea Legarreta por fin busca ponerle un alto a Alfredo Adame tras dañar a su familia

En las primeras imágenes de Toscano como Cantinflas se le puede caracterizado con el típico bigote ralo del personaje y haciendo los gestos que le ganaron el mote de El Mimo de México.

cantinflas elias toscano.jpg

Cantinflas y Elías Toscano como Cantinflas

Posa Films / ViX

Toscano es egresado del Centro Universitario Teatral de la UNAM y curso luego la Maestría en Actuación Cinematográfica de la Facultad de Cine.
Comenzó como un actor de teatro pero pronto se diversificó hacia la series, donde ha tenido éxitos con sus personajes en dos producciones de Netflix: “Las muertas” y “Los Reyes de Oriente”.

En la primera, interpreta a Beto Paredes, ese personaje malvado pero encantador que es hijo de Angélica Baladro, una de las Poquianchis.

La bioserie de Mario Moreno ”Cantinflas” tiene en el elenco también a Carolina Miranda, quien interpreta a Valentina Ivanova, y Luis Alberti, en el papel de Carlos Enrique Moreno.

“Ambos forman parte de esta historia que explora la vida y el legado de una de las grandes figuras del cine mexicano”, informó ViX.

Cantinflas Mario Moreno Cantinflas VIX
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Lesslie-Polinesia.jpg
Famosos
Ahora Netflix se disculpa por promocionar película con ‘Lesslie Polinesia’, pero con la voz DE OTRA ACTRIZ
Noviembre 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hijas-Laura-Bozzo.jpg
Famosos
Hijas de Laura Bozzo se habrían “desentendido” de ella: LA “DEJARON SOLITA” en el hospital
Noviembre 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mariano-Riva-Palacio.jpg
Famosos
Tras pedida de mano en París, así fue LA BODA del exconductor de ‘Hechos’, Mariano Riva Palacio en Acapulco
Noviembre 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Vadhir-Derbez (1).jpg
Famosos
Filtran videos del CRUCERO donde estuvieron Vadhir ’N’ y José Eduardo tras denuncia por presunta v10l4c1ón
Noviembre 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lambda-Garcia.jpg
Famosos
A Lambda García, le piden MATRIMONIO: “me voy a casar con mi mejor amigo”
La pareja se comprometió en Valle de Guadalupe, 24 años después de haberse conocido.
Noviembre 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Portero-relojes-falsos.jpg
Famosos
Exportero de la Liga MX es arrestado en Estados Unidos por tráfico de RELOJES FALSOS
El exfutbolista de Atlas, Santos y Necaxa encabezaba una red de importación y exportación de relojes de lujo falsificados.
Noviembre 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pelicula-Wildwood.jpg
Famosos
¡ADIÓS Macarena, Natalia e Ibarreche! ‘Wildwood’ confirma redoblaje de la película tras críticas y exigencias
Ya hasta Macarena García borró todas las fotos y videos que la vinculaban con el proyecto en el que daba vida al personaje principal.
Noviembre 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Rebecca-Jones.jpg
Famosos
Exmanager acusa a Rebecca Jones de CONSUMIR SUSTANCIAS: “Era terrorífica, histérica, se le pegaban los cables”
A tres años de la muerte de la actriz, Emilio Morales narró lo difícil que fue trabajar con la actriz y con otros de sus compañeros.
Noviembre 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez