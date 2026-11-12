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Otro que abandona ‘La Mansión VIP’ en la madrugada y tras crisis de ansiedad… crecen RUMORES DE ABSTINENCIA

‘Dani Flow’ duró 4 horas y su compañero 1 día, sin embargo llama la atención que ambos padecieron ansiedad, desesperación y temblores.

Noviembre 12, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La madrugada de este jueves, Jorge Durán abandonó ‘La Mansión VIP’.

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“Tengo mucha ansiedad, mucho desespero. Me voy a ir”.

En las primeras horas de este jueves otro de los integrantes de ‘La Mansión VIP’ abandono el juego tras presentar ansiedad, desesperación y temblores. El influencer expresó que decidió salir por su voluntad luego de caer en cuenta de que no estaba preparado para el aislamiento ni logró adaptarse a la dinámica del reality.

El creador de contenido, Jorge Durán, representó la segunda baja voluntaria de la segunda temporada. Y casualmente, ingresó para reemplazar a ‘Dani Flow’, quien dejó el proyecto a tan sólo cuatro horas de haber iniciado.

Durán le expuso a uno de sus compañeros lo que estaba sintiendo en la lavandería, mientras la producción se preparó para darle la salida. Luego, en un clip se le ve afectado y llamó la atención que expresó que ocultó parte de lo que sintió durante su breve estancia.

TE RECOMENDAMOS: ¿Por qué ‘Dani Flow’ abandonó ‘La Mansión VIP’ a las 4 horas de haber ingresado? Ya hablan de MULTA MILLONARIA

“Tengo mucha ansiedad, mucho desespero. Me voy a ir”, dijo Jorge.

Y aunque buscaron convencerlo de quedarse, decidió despedirse porque la pasó mal desde que llegó, según mencionó. “Ya vienen por mí y todo. La estoy pasando mal”.

Aunque reconoció que el proyecto era una gran oportunidad de exposición sostuvo que “prefiero estar bien que seguir así”. Y añadió que “todo el día he estado temblando”.

Jorge reconoció que su participación se decidió “de un día para otro”, por lo que no tuvo tiempo suficiente para prepararse antes de entrar al reality.

La Mansión VIP
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En redes sociales se menciona la “abstinencia” como el motivo por el que abandonan ‘La Mansión VIP’

Tras conocerse el video de la salida de Jorge Durán, usuarios en redes sociales comenzaron a señalar que una presunta abstinencia de sustancias podría ser el motivo de las “crisis de ansiedad” que han presentado.

Aunque no existen pruebas ni declaraciones oficiales, lo cierto es que cada vez son más los rumores que vinculan los síntomas de los habitantes con drogas, adicciones o abstinencia.

La Mansión VIP
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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