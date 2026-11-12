El eterno ‘Malcolm el de en medio’ terminó IMPACTADO contra un muro de contención en un circuito NASCAR

Frankie Muniz, protagonista de ‘Malcolm el de en medio’ terminó hospitalizado de urgencia luego de estrellar su automóvil de carreras en Florida.
Fue un representante de ‘Ford Racing’ quien reveló que el actor “se vio involucrado en un incidente mientras practicaba para el ‘Proud to Honor’ (Día de los Veteranos) en el Daytona International Speedway.
Muniz “fue trasladado a un centro médico local para una evaluación más exhaustiva”. Al tiempo, destacaron que el intérprete, de 40 años, se encuentra “despierto y alerta, pero no competirá en la carrera de esta noche”.
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El accidente ocurrió durante las prácticas previas a la carrera que se lleva a cabo en el circuito de Daytona, Florida, por lo que Frankie Muniz tuvo que ser trasladado a un hospital, el piloto de ‘Team Raume’, era uno de los 12 conductores.
Se sabe que Muniz manejaba un Ford Mustang Dark Horse, cuando sufrió el accidente en el que terminó en el muro de contención en el circuito, lugar que también es conocido como ‘Centro Mundial de las Carreras’ y en donde cada año se realizan las 500 millas.
Frankie Muniz was involved in an incident while practicing for today's Proud to Honor event at Daytona International Speedway. He was taken to a local medical facility for further evaluation and is awake and alert.— Team Reaume (@TeamReaume) November 11, 2026
We'll share updates as they become available. Thank you for your… pic.twitter.com/WL3lQNtomL
Cabe recordar que en últimos años, Frankie comenzó una carrera como piloto profesional, principalmente a bordo de camionetas dentro de la categoría ’NASCAR Trucks’ y también de autos deportivos tipo gran turismo.
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Finalmente, su equipo advirtió que “compartiremos actualizaciones a medida que estén disponibles. Gracias por su apoyo y por respetar la privacidad de Frankie en este momento”, concluyeron.