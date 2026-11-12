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Hollywood

El eterno ‘Malcolm el de en medio’ terminó IMPACTADO contra un muro de contención en un circuito NASCAR

Esto se sabe sobre la salud de Frankie Muniz tras el brutal incidente por el que fue trasladado a un hospital.

Noviembre 12, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Frankie Muniz sufrió un aparatoso accidente en un auto de la Formúla 1.

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Frankie Muniz, protagonista de ‘Malcolm el de en medio’ terminó hospitalizado de urgencia luego de estrellar su automóvil de carreras en Florida.

Fue un representante de ‘Ford Racing’ quien reveló que el actor “se vio involucrado en un incidente mientras practicaba para el ‘Proud to Honor’ (Día de los Veteranos) en el Daytona International Speedway.

Muniz “fue trasladado a un centro médico local para una evaluación más exhaustiva”. Al tiempo, destacaron que el intérprete, de 40 años, se encuentra “despierto y alerta, pero no competirá en la carrera de esta noche”.

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El accidente ocurrió durante las prácticas previas a la carrera que se lleva a cabo en el circuito de Daytona, Florida, por lo que Frankie Muniz tuvo que ser trasladado a un hospital, el piloto de ‘Team Raume’, era uno de los 12 conductores.

Se sabe que Muniz manejaba un Ford Mustang Dark Horse, cuando sufrió el accidente en el que terminó en el muro de contención en el circuito, lugar que también es conocido como ‘Centro Mundial de las Carreras’ y en donde cada año se realizan las 500 millas.

Cabe recordar que en últimos años, Frankie comenzó una carrera como piloto profesional, principalmente a bordo de camionetas dentro de la categoría ’NASCAR Trucks’ y también de autos deportivos tipo gran turismo.

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Finalmente, su equipo advirtió que “compartiremos actualizaciones a medida que estén disponibles. Gracias por su apoyo y por respetar la privacidad de Frankie en este momento”, concluyeron.

Malcolm, el de enmedio coches de carrera
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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