Andrea Legarreta por fin busca ponerle un alto a Alfredo Adame tras dañar a su familia

Andrea Legarreta confiesa que durante años se rehusó a denunciar a Alfredo Adame.

“Mi mamá siempre me decía: a palabras necias, oídos sordos"; y lo dejaba pasar”.

El conflicto comenzó hace casi 30 años, cuando ambos eran conductores del programa “Hoy”.

Durante una intervención en la que les tocó improvisar una rutina cómica de un taxista con su pasajera, Adame soltó insultos en vivo.

Legarreta reconoce que ahora entiende que no debió dejar pasar tanto tiempo.

“Me tardé en hacerlo”.

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¿De qué delitos acusa Legarreta a Alfredo Adame?

La conductora cuenta que, sin embargo, hace unos seis meses decidió comenzar un litigio en contra de Alfredo y que en colaboración con sus abogados, decidieron hacerlo por daño moral y daño laboral.

“Porque no solamente me daño a mí y mi familia, también hubo afectación a mi trabajo porque pudo haber gente que quería contratarme y decidió no hacerlo por todo lo que él decía de mí”.

Efectivamente el conflicto con Alfredo Adame no se remite solamente a lo ocurrido en el programa “Hoy” hace 28 años, sino que ha sido una actitud constante de para del actor referirse a Andrea.



Incluso, Adame llegó a hablar de infidelidades. Se trató de una conversación en la que el actor fue grabado sin que lo supiera y luego esos audios se filitraron. Finalmente, tras un amago de demanda en su contra, Adame aceptó públicamente que él “solo repetía chismes que le contaron”.

El agravio que derramó el vaso sucedió en abril de este año, cuando Adame puso en duda la paternidad de las hijas de Andrea.

La conductora dijo: “Ya que se meta con mi familia, con mis hijas, es algo que no puedo permitir”.

Alfredo Adame ya respondió a la denuncia y en una primera audiencia de conciliación se negó a la exigencia de reparación del daño, por lo que el juicio seguirá su curso.