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Malillany Marín confiesa su dolor más fuerte: PERDIÓ A SU BEBÉ y esa noche su pareja la abandonó

La cubana Malillany revela secretos que nunca había divulgado y que le han costado terapias y procesos de sanación.

Noviembre 11, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Malillany-Marin.jpg

Malillany adoptó a su perrita ‘Mafia’, quien la ha acompañado en los momentos más difíciles.

YouTube/Instagram

“Pero sí ha sido algo que sí me cuesta mucho, no quiero ni tocar eso porque es algo de los dolores más fuertes”.

La actriz cubana Malillany Marín acudió al podcast de ‘El Burro’ Van Rankin y ahí desveló secretos que nunca había contado y que han sido bastante dolorosos. Tras tomar terapia y adoptar la compañía de su perrita ’Mafia’ ha podido sanar.

“Mi perrhija… cuando ‘Mafia’ llega a mi vida yo había perdido a un bebé. Hice un coraje muy fuerte y esa noche lo perdí”, contó Malillany.

Al tiempo y a punto de las lágrimas, Marín se sinceró y admitió que “le reclamas a tu cuerpo que por qué no puedes sostener a tu hijo. Cuando pierdes bebés del embarazo son lutos que nunca se hablan, es un luto silencioso, pero poco a poco ella fue cubriendo un espacio en mi corazón de esa pérdida que yo tuve”.

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Sin embargo, esto no fue la única pérdida que tuvo que enfrentar la también conductora.

“Cuando ella muere (mi hija) yo tenía una relación con la que verdaderamente sí pensaba en casarme y cuando él me abandona, el día en el que ella muere, para mí fue un golpe muy fuerte, pues para mí fue vivir dos veces, primero dos veces un luto”.

Malillany acudió con especialistas que la acompañaron en el proceso para recuperarse del dolor y en la entrevistas manifestó que “en terapia también me dijeron que le debes de poner un nombre”.

De esta forma, colocó a su bebé en su sitio al interior de su vida.

Pero la cubana no quiso abundar en los detalles, pues “ha sido algo que sí me cuesta mucho, no quiero ni tocar eso porque es algo de los dolores más fuertes”, concluyó.

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Malillany Marín
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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